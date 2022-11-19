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На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек - РИА Новости, 19.11.2022
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек
Разбор завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, осуществляют 59 человек и 13 единиц... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:25
2022-11-19T08:25
2022-11-19T10:35
происшествия
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разбор завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, осуществляют 59 человек и 13 единиц техники, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Увеличена группировка людей и специальной техники, привлеченных к разбору завалов дома в Тымовском. На данный момент там работают 59 человек и 13 единиц техники", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:25 19.11.2022 (обновлено: 10:35 19.11.2022)
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек
Сахалинский губернатор Лимаренко: на месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек