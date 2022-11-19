Рейтинг@Mail.ru
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832692384.html
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек - РИА Новости, 19.11.2022
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек
Разбор завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, осуществляют 59 человек и 13 единиц... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:25
2022-11-19T10:35
происшествия
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832696631_51:358:1039:914_1920x0_80_0_0_70881e6f5e346b4006b277a59b84a480.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разбор завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, осуществляют 59 человек и 13 единиц техники, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Увеличена группировка людей и специальной техники, привлеченных к разбору завалов дома в Тымовском. На данный момент там работают 59 человек и 13 единиц техники", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832687026.html
сахалин
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832696631_49:281:1033:1019_1920x0_80_0_0_f3403f578235b60115e854950ce45289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:25 19.11.2022 (обновлено: 10:35 19.11.2022)
 
На месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек

Сахалинский губернатор Лимаренко: на месте взрыва дома на Сахалине работают 59 человек

© Фото : Лимаренко Brief/TelegramРазбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Лимаренко Brief/Telegram
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разбор завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, осуществляют 59 человек и 13 единиц техники, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Увеличена группировка людей и специальной техники, привлеченных к разбору завалов дома в Тымовском. На данный момент там работают 59 человек и 13 единиц техники", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.
Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
07:07
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех
 
ПроисшествияВалерий ЛимаренкоСахалинСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала