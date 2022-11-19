https://ria.ru/20221119/vzryv-1832692288.html

Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Причиной взрыва в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, заявила в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:24

2022-11-19T08:24

2022-11-19T10:10

происшествия

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, заявила в Telegram-канале администрация Тымовского района.Местные власти опровергли появившиеся в СМИ публикации о том, что дом мог обрушиться из-за пекарни, которая в нем работала."На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются. На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T08:24 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине