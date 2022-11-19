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Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
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Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине
Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине
Причиной взрыва в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, заявила в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:24
2022-11-19T10:10
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, заявила в Telegram-канале администрация Тымовского района.Местные власти опровергли появившиеся в СМИ публикации о том, что дом мог обрушиться из-за пекарни, которая в нем работала."На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются. На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
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РИА Новости
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происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине
08:24 19.11.2022 (обновлено: 10:10 19.11.2022)
 
Власти назвали предварительную причину взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Власти назвали неправильную эксплуатацию баллонов с газом причиной взрыва на Сахалине

© Фото : СУ СК по Сахалинской областиСледователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Следователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : СУ СК по Сахалинской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, заявила в Telegram-канале администрация Тымовского района.
Местные власти опровергли появившиеся в СМИ публикации о том, что дом мог обрушиться из-за пекарни, которая в нем работала.
"На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении.
Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются.
На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияСахалинВзрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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