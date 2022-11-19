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Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
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Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:40
2022-11-19T07:40
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
валерий лимаренко
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
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взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия, Валерий Лимаренко, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
07:40 19.11.2022
 
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого дома на Сахалине

МЧС России: вертолет Ми-8 вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома на Сахалине

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиЗдание в Тымовске, где произошел взрыв газа
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в населенный пункт Тымовское на Сахалине. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. К ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.
Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
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Взрыв газа в доме на СахалинеПроисшествияВалерий ЛимаренкоРоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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