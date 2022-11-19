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На Сахалине организовали пункт временного размещения, сообщил губернатор - РИА Новости, 19.11.2022
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На Сахалине организовали пункт временного размещения, сообщил губернатор
На Сахалине организовали пункт временного размещения, сообщил губернатор - РИА Новости, 19.11.2022
На Сахалине организовали пункт временного размещения, сообщил губернатор
Пункт временного размещения (ПВР) организован для жителей дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:26
2022-11-19T07:26
происшествия
валерий лимаренко
сахалин
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован для жителей дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Губернатор уточнил, что ПВР организовали в местном доме культуры на улице Кировская, 68.Ранее в субботу МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.В результате ЧП, по его данным, частично обрушились перекрытия углового подъезда дома, один человек погиб, еще один пострадал, идет разбор завалов, из Южно-Сахалинска вылетит борт санавиации, а также вертолет МЧС России. В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что пострадали девять человек, еще один найден погибшим. Создан оперштаб, на месте работают все оперативные службы.
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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
07:26 19.11.2022
 
На Сахалине организовали пункт временного размещения, сообщил губернатор

Лимаренко: на Сахалине организовали пункт временного размещения для пострадавших

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован для жителей дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Для жителей пострадавшего от взрыва дома в Тымовском организован пункт временного размещения... Внутри тепло, организованы спальные места, есть горячее питание, вода и другие нужные людям вещи", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что ПВР организовали в местном доме культуры на улице Кировская, 68.
Ранее в субботу МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.
В результате ЧП, по его данным, частично обрушились перекрытия углового подъезда дома, один человек погиб, еще один пострадал, идет разбор завалов, из Южно-Сахалинска вылетит борт санавиации, а также вертолет МЧС России. В экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что пострадали девять человек, еще один найден погибшим. Создан оперштаб, на месте работают все оперативные службы.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
06:33
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек
 
ПроисшествияВалерий ЛимаренкоСахалинРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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