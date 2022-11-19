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При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек - РИА Новости, 19.11.2022
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При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек - РИА Новости, 19.11.2022
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек
При ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, предварительно, взорвался бытовой газ, пострадали девять человек, один погиб, сообщили РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:33
2022-11-19T06:53
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. При ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, предварительно, взорвался бытовой газ, пострадали девять человек, один погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди."Предварительно, пострадали девять человек, еще обнаружен один погибший", - заявил собеседник агентства. По его данным, взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в доме 70-х годов постройки.Губернатор региона Валерий Лимаренко в свою очередь заявил об одном пострадавшем и одном погибшем. По его словам, ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. В результате ЧП частично обрушились перекрытия углового подъезда дома, идет разбор завалов, из Южно-Сахалинска вылетит борт санавиации, а также вертолет МЧС России.
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сахалин
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происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Лимаренко
06:33 19.11.2022 (обновлено: 06:53 19.11.2022)
 
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек

МЧС: при взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек, один погиб

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. При ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, предварительно, взорвался бытовой газ, пострадали девять человек, один погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди.
"Предварительно, пострадали девять человек, еще обнаружен один погибший", - заявил собеседник агентства. По его данным, взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в доме 70-х годов постройки.
Губернатор региона Валерий Лимаренко в свою очередь заявил об одном пострадавшем и одном погибшем. По его словам, ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. В результате ЧП частично обрушились перекрытия углового подъезда дома, идет разбор завалов, из Южно-Сахалинска вылетит борт санавиации, а также вертолет МЧС России.
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ПроисшествияСахалинВзрыв газа в доме на СахалинеЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Валерий Лимаренко
 
 
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