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При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек - РИА Новости, 19.11.2022
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек
При ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, предварительно, взорвался бытовой газ, пострадали девять человек, один погиб, сообщили РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:33
2022-11-19T06:33
2022-11-19T06:53
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. При ЧП в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, предварительно, взорвался бытовой газ, пострадали девять человек, один погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди."Предварительно, пострадали девять человек, еще обнаружен один погибший", - заявил собеседник агентства. По его данным, взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в доме 70-х годов постройки.Губернатор региона Валерий Лимаренко в свою очередь заявил об одном пострадавшем и одном погибшем. По его словам, ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. В результате ЧП частично обрушились перекрытия углового подъезда дома, идет разбор завалов, из Южно-Сахалинска вылетит борт санавиации, а также вертолет МЧС России.
https://ria.ru/20221109/dagestan-1830282204.html
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происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Лимаренко
06:33 19.11.2022 (обновлено: 06:53 19.11.2022)
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек
МЧС: при взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек, один погиб