Рейтинг@Mail.ru
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832685373.html
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек - РИА Новости, 19.11.2022
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек
При взрыве газа в доме в Тымовском погиб человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:25
2022-11-19T07:00
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832685828_0:420:960:960_1920x0_80_0_0_0ae88bc53b7bec49f2c0b005f44fefaf.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. При взрыве газа в доме в Тымовском погиб человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале"На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются", — уточнил глава региона.Он отметил, что в Тымовском развернули несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.В свою очередь, в МЧС заявили РИА Новости, что число пострадавших достигло девяти. Собеседник агентства добавил, что взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в здании 70-х годов постройки.Ранее экстренные службы сообщили, что в результате ЧП в жилом доме по адресу Библиотечная 6а обрушились пять этажей. Под завалами могут находиться люди. По словам губернатора, здание газифицировано не было.
https://ria.ru/20221109/dagestan-1830282204.html
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832685828_0:330:960:1050_1920x0_80_0_0_8d0cb2700fe26fc8a39a17bf54ceba0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине
06:25 19.11.2022 (обновлено: 07:00 19.11.2022)
 
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек

Губернатор Сахалина Лимаренко заявил о погибшем из-за взрыва газа в доме в Тымовском

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиЗдание в Тымовске, где произошел взрыв газа
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. При взрыве газа в доме в Тымовском погиб человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале
"На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются", — уточнил глава региона.
Он отметил, что в Тымовском развернули несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.
В свою очередь, в МЧС заявили РИА Новости, что число пострадавших достигло девяти. Собеседник агентства добавил, что взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в здании 70-х годов постройки.
Ранее экстренные службы сообщили, что в результате ЧП в жилом доме по адресу Библиотечная 6а обрушились пять этажей. Под завалами могут находиться люди. По словам губернатора, здание газифицировано не было.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 16:40
В Дагестане из-за взрыва газа в частном доме погиб человек
 
ПроисшествияСахалинВзрыв газа в доме на Сахалине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала