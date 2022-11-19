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При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек - РИА Новости, 19.11.2022
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек
При взрыве газа в доме в Тымовском погиб человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:25
2022-11-19T06:25
2022-11-19T07:00
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. При взрыве газа в доме в Тымовском погиб человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале"На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются", — уточнил глава региона.Он отметил, что в Тымовском развернули несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.В свою очередь, в МЧС заявили РИА Новости, что число пострадавших достигло девяти. Собеседник агентства добавил, что взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в здании 70-х годов постройки.Ранее экстренные службы сообщили, что в результате ЧП в жилом доме по адресу Библиотечная 6а обрушились пять этажей. Под завалами могут находиться люди. По словам губернатора, здание газифицировано не было.
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происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине
06:25 19.11.2022 (обновлено: 07:00 19.11.2022)
При взрыве газа в доме на Сахалине погиб человек
Губернатор Сахалина Лимаренко заявил о погибшем из-за взрыва газа в доме в Тымовском
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
При взрыве газа в доме в Тымовском погиб человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram
-канале
"На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются", — уточнил глава региона.
Он отметил, что в Тымовском развернули несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.
В свою очередь, в МЧС заявили РИА Новости, что число пострадавших достигло девяти. Собеседник агентства добавил, что взрыв произошел на четвертом этаже первого подъезда в здании 70-х годов постройки.
Ранее экстренные службы сообщили, что в результате ЧП в жилом доме по адресу Библиотечная 6а обрушились пять этажей. Под завалами могут находиться люди. По словам губернатора, здание газифицировано не было.