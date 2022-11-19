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Глава Сахалина сообщил о пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме

Глава Сахалина сообщил о пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 19.11.2022

Глава Сахалина сообщил о пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме

В результате взрывы бытового газа в жилом доме на Сахалине есть пострадавшие, специалисты приступили к разбору завалов, сообщил губернатор региона Валерий... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T05:56

2022-11-19T05:56

2022-11-19T06:41

происшествия

сахалин

южно-сахалинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

валерий лимаренко

олег попов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя - РИА Новости. В результате взрывы бытового газа в жилом доме на Сахалине есть пострадавшие, специалисты приступили к разбору завалов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко."Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. Специалисты приступили к разбору завалов", - написал глава региона в Telegram-канале.Лимаренко уточнил, что взрыв бытового газа произошел в поселке Тымовское по адресу: Библиотечная, 6а. В результате частично обрушились перекрытия углового подъезда дома.На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Причины ЧП выясняются, дом не был газифицирован."В ближайшее время в Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Вместе со мной самолетом МЧС России в Тымовский район срочно вылетают заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20221109/dagestan-1830282204.html

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южно-сахалинск

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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, валерий лимаренко, олег попов