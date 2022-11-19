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Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества - РИА Новости, 19.11.2022
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Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества - РИА Новости, 19.11.2022
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
Генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил согражданам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:03
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в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
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харьков
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил согражданам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для сокращения потребления электричества. его слова приводит канал "ТСН"."Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы. В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат", — пояснил он.По словам Тимченко, выезд украинцев поможет сэкономить электричество после повреждения энергосистемы страны из-за российских атак.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко назвал атаку, совершенную 15 ноября, самой массированной с начала спецоперации.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221119/odessa-1832741808.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, харьков, дтэк, вооруженные силы рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Харьков, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
18:03 19.11.2022 (обновлено: 19:30 19.11.2022)
 
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества

Глава ДТЭК Тимченко предложил украинцам покинуть страну для экономии электроэнергии

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил согражданам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для сокращения потребления электричества. его слова приводит канал "ТСН".
"Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы. В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат", — пояснил он.
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Вчера, 13:48
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По словам Тимченко, выезд украинцев поможет сэкономить электричество после повреждения энергосистемы страны из-за российских атак.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко назвал атаку, совершенную 15 ноября, самой массированной с начала спецоперации.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:39Специальная военная операция на Украине
В Киеве снова ввели экстренные отключения света
Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 11:28Специальная военная операция на Украине
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В миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияХарьковДТЭКВооруженные силы РФДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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