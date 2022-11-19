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Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества - РИА Новости, 19.11.2022
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
Генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил согражданам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:03
2022-11-19T18:03
2022-11-19T19:30
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил согражданам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для сокращения потребления электричества. его слова приводит канал "ТСН"."Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы. В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат", — пояснил он.По словам Тимченко, выезд украинцев поможет сэкономить электричество после повреждения энергосистемы страны из-за российских атак.Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко назвал атаку, совершенную 15 ноября, самой массированной с начала спецоперации.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221119/odessa-1832741808.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, харьков, дтэк, вооруженные силы рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Харьков, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
18:03 19.11.2022 (обновлено: 19:30 19.11.2022)
Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
Глава ДТЭК Тимченко предложил украинцам покинуть страну для экономии электроэнергии