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Процедура парламентских выборов в Малайзии

Процедура парламентских выборов в Малайзии - РИА Новости, 19.11.2022

Процедура парламентских выборов в Малайзии

Малайзия – конституционная монархия. Главой государства является король. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T00:42

2022-11-19T00:42

2022-11-19T00:42

справки

малайзия

куала-лумпур

сабах

парламент малайзии

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Малайзия – конституционная монархия. Главой государства является король. Законодательную власть осуществляет король и парламент, состоящий из двух палат: Сената (верхняя палата) и Палаты представителей. Сенат состоит из 70 членов: 26 членов сената – по два от каждого штата – избираются их законодательными собраниями. Два сенатора от федеральной территории Куала-Лумпур, по одному сенатору от федеральных территорий Путраджая и Лабуан, а также еще 40 сенаторов назначаются королем.Срок полномочий сенатора составляет три года (один срок) и может быть продлен до двух сроков.Сенатором может быть назначен дееспособный гражданин Малайзии не моложе 30 лет, не признанный банкротом.Сенаторами назначаются за выдающуюся общественную деятельность, заслуги в профессии, коммерции, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, также могут быть назначены представители национальных меньшинств и лица, защищающие интересы коренных народов.Палата представителей состоит из 222 депутатов. При этом 209 депутатов избираются от федеральных штатов и султанатов в следующем количестве: Джохор – 26 депутатов; Кедах – 15 депутатов; Келантан – 14 депутатов; Малакка – шесть депутатов; Негери-Сембилан – восемь депутатов; Паханг – 14 депутатов; Пинанг – 13 депутатов; Перак – 24 депутата; Перлис – три депутата; Сабах – 25 депутатов; Саравак – 31 депутатов; Селангор – 22 депутата; Тренгану – восемь депутатов. От федеральных территорий избираются 13 депутатов в следующем количестве: федеральная территория Куала-Лумпур – 11 депутатов; федеральная территория Путраджая – один депутат; федеральная территория Лабуан – один депутат. Членом Палаты представителей может быть избран дееспособный гражданин Малайзии не моложе 18 лет, не признанный банкротом. Запрещено быть членом обеих палат парламента Малайзии. Не могут баллотироваться в Палату представителей граждане, занимающие какую-либо оплачиваемую должность; будучи выдвинутыми в качестве кандидата на выборах в Палату представителей, либо действуя в качестве агента по выборам какого-либо баллотирующегося лица, не представившие отчет о расходах, произведенных в связи с выборами, в срок и порядке, предусмотренных законом; осужденные за совершение преступления судом Федерации (или, до дня независимости Малайзии (31 августа 1957 года), на территории штатов Сабах или Саравак, или в Сингапуре) и приговоренные к лишению свободы на срок не менее одного года или штрафу в размере не менее двух тысяч ринггитов и не помилованные; добровольно принявшие гражданство иностранного государства, или пользовавшиеся правами гражданина иностранного государства, или сделавшие заявление о преданности иностранному государству.Кандидату необходимо внести избирательный залог в размере 10 тысяч ринггитов, также необходимо внести залог за материалы предвыборной кампании – пять тысяч ринггитов.Кандидаты теряют свои депозитные деньги, если не наберут 1/8 от общего числа голосов, полученных всеми кандидатами в соответствующем избирательном округе.Избирательная комиссия издает специальный документ о дате начала кампании по выдвижению кандидатов в члены Палаты представителей и дате голосования. В назначенный день подача документов для кандидатов возможна с 9.00 до 10.00. После завершения процесса выдвижения уполномоченный по выборам в данном избирательном округе объявляет кандидатов, прошедших регистрацию. Если только один кандидат участвует в выборах в одномандатном округе, то уполномоченный по выборам объявляет его победителем вне конкурса.Избирательная кампания длится 14 дней, начиная с дня выдвижения кандидатов, и заканчивается в полночь накануне дня голосования. Кандидатам разрешается тратить на свою предвыборную кампанию не более 200 тысяч ринггитов. Кандидаты должны представить отчет о расходах в течение 31 дня с даты опубликования результатов выборов. Кандидаты и агенты по выборам, которые не сделают этого, будут лишены права баллотироваться в течение следующих пяти лет.Правом голоса на выборах обладают граждане Малайзии старше 18 лет.В день голосования избирательные участки открыты с 8.00 до 18.00 на всей территории полуостровной Малайзии и с 7.30 до 17.30 в штатах Сабах и Саравак. В ряде районов время голосования может быть сокращено из-за соображений безопасности и материально-технических трудностей.В день выборов избиратель голосует лично на избирательных участках. Ему необходимо иметь при себе удостоверение личности. Перед тем как выдать бюллетень сотрудник избирательной комиссии наносит избирателю метку на палец несмываемыми чернилами.В кабине для голосования избиратель ставит отметку напротив фамилии выбранного кандидата, затем опускает заполненный бюллетень в избирательную урну. Военнослужащие, сотрудники полиции, члены Сил общих операций (PGA), а также их супруги, могут проголосовать досрочно.Избиратели, проживающие за границей, полицейские и военнослужащие, которые не могут проголосовать досрочно из-за служебных обязанностей; члены избирательных комиссий, работники СМИ, освещающие выборы в день голосования, могут проголосовать по почте.Досрочное голосование проводится не ранее, чем за три дня до даты голосования.Почтовые бюллетени должны быть отправлены и получены управляющим по выборам не позднее 17.00 в день голосования.Члены Палаты представителей Малайзии избираются в одномандатных округах, всего по стране формируются 222 одномандатных округа. Победителя в каждом избирательном округе определяют по системе относительного большинства голосов (First-Past-The-Post). Партия, получившая большинство мест в Палате представителей (112 мест), формирует правительство.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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куала-лумпур

сабах

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, малайзия, куала-лумпур, сабах, парламент малайзии