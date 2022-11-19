Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/vsu-1832745349.html
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.11.2022
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:12
2022-11-19T14:27
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:192:2500:1598_1920x0_80_0_0_e70a9ac8f0a914016cffcb6d17cfdeee.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_169:0:2392:1667_1920x0_80_0_0_e9edb91be7e91c5271450a053467a47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
14:12 19.11.2022 (обновлено: 14:27 19.11.2022)
 
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: ВС России пресекли попытку атаки ротных групп ВСУ на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала