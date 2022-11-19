https://ria.ru/20221119/vsu-1832745349.html

ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.11.2022

ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:12

2022-11-19T14:12

2022-11-19T14:27

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире