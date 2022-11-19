https://ria.ru/20221119/vsu-1832745349.html
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.11.2022
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:12
2022-11-19T14:12
2022-11-19T14:27
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
14:12 19.11.2022 (обновлено: 14:27 19.11.2022)
ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: ВС России пресекли попытку атаки ротных групп ВСУ на Краснолиманском направлении