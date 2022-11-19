https://ria.ru/20221119/volgograd-1832742919.html

В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ

В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 19.11.2022

В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ

Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:59

2022-11-19T13:59

2022-11-19T13:59

общество

волгоградская область

андрей бочаров

волгоград

волгоградская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40878/91/408789151_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_1809a14296dc6c2d0d112cf00d0a80e4.jpg

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в субботу пресс-служба администрации области.По информации ведомства, с 1 декабря согласно постановлению правительства РФ будет проведена индексация тарифов на газ и электроэнергию в предельном индексе 9%."Законодательно для каждого региона определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%, для Волгоградской области она составляет 2,4 %. Однако, решением губернатора Андрея Бочарова региональная составляющая тарифов на ЖКХ в грядущей индексации будет равна 0%", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что тарифы на ЖКХ в регионе остаются на среднем уровне по сравнению с другими регионами и не превысят уровень инфляции. Кроме того, они находятся гораздо ниже значений, рекомендованных федеральным центром для субъектов.По информации ведомства, цена за газ для жителей Волгоградской области изменится с 8,02 % до 8,5% и вырастет с 9,52 рубля до 10,29 рубля за кубометр (для тех, кто пользуется только газовой плитой и водонагревателем). Размер тарифа за свет изменится до 8,9% с 4,95 рубля за кВт.ч до 5,39 рубля за кВт.ч с НДС. Для сельских жителей и населения, проживающих в домах со стационарными электроплитами, а также для дачников будет применен понижающий коэффициент 0,701, в результате цена составит 3,78 рубля за кВт.ч с НДС.

https://ria.ru/20221119/zhkkh-1832672446.html

https://ria.ru/20221117/tarify-1832094484.html

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, волгоградская область, андрей бочаров, волгоград, волгоградская областная дума