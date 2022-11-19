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В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 19.11.2022
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В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ
В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 19.11.2022
В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ
Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:59
2022-11-19T13:59
общество
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в субботу пресс-служба администрации области.По информации ведомства, с 1 декабря согласно постановлению правительства РФ будет проведена индексация тарифов на газ и электроэнергию в предельном индексе 9%."Законодательно для каждого региона определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%, для Волгоградской области она составляет 2,4 %. Однако, решением губернатора Андрея Бочарова региональная составляющая тарифов на ЖКХ в грядущей индексации будет равна 0%", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что тарифы на ЖКХ в регионе остаются на среднем уровне по сравнению с другими регионами и не превысят уровень инфляции. Кроме того, они находятся гораздо ниже значений, рекомендованных федеральным центром для субъектов.По информации ведомства, цена за газ для жителей Волгоградской области изменится с 8,02 % до 8,5% и вырастет с 9,52 рубля до 10,29 рубля за кубометр (для тех, кто пользуется только газовой плитой и водонагревателем). Размер тарифа за свет изменится до 8,9% с 4,95 рубля за кВт.ч до 5,39 рубля за кВт.ч с НДС. Для сельских жителей и населения, проживающих в домах со стационарными электроплитами, а также для дачников будет применен понижающий коэффициент 0,701, в результате цена составит 3,78 рубля за кВт.ч с НДС.
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общество, волгоградская область, андрей бочаров, волгоград, волгоградская областная дума
Общество, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоград, Волгоградская областная Дума
13:59 19.11.2022
 
В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ

Власти Волгоградской области постановили минимально изменить тарифы на коммунальные услуги

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в субботу пресс-служба администрации области.
По информации ведомства, с 1 декабря согласно постановлению правительства РФ будет проведена индексация тарифов на газ и электроэнергию в предельном индексе 9%.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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"Законодательно для каждого региона определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%, для Волгоградской области она составляет 2,4 %. Однако, решением губернатора Андрея Бочарова региональная составляющая тарифов на ЖКХ в грядущей индексации будет равна 0%", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что тарифы на ЖКХ в регионе остаются на среднем уровне по сравнению с другими регионами и не превысят уровень инфляции. Кроме того, они находятся гораздо ниже значений, рекомендованных федеральным центром для субъектов.
По информации ведомства, цена за газ для жителей Волгоградской области изменится с 8,02 % до 8,5% и вырастет с 9,52 рубля до 10,29 рубля за кубометр (для тех, кто пользуется только газовой плитой и водонагревателем). Размер тарифа за свет изменится до 8,9% с 4,95 рубля за кВт.ч до 5,39 рубля за кВт.ч с НДС. Для сельских жителей и населения, проживающих в домах со стационарными электроплитами, а также для дачников будет применен понижающий коэффициент 0,701, в результате цена составит 3,78 рубля за кВт.ч с НДС.
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ОбществоВолгоградская областьАндрей БочаровВолгоградВолгоградская областная Дума
 
 
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