https://ria.ru/20221119/volgograd-1832742919.html
В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ
В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 19.11.2022
В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ
Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:59
2022-11-19T13:59
2022-11-19T13:59
общество
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
волгоградская областная дума
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в субботу пресс-служба администрации области.По информации ведомства, с 1 декабря согласно постановлению правительства РФ будет проведена индексация тарифов на газ и электроэнергию в предельном индексе 9%."Законодательно для каждого региона определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%, для Волгоградской области она составляет 2,4 %. Однако, решением губернатора Андрея Бочарова региональная составляющая тарифов на ЖКХ в грядущей индексации будет равна 0%", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что тарифы на ЖКХ в регионе остаются на среднем уровне по сравнению с другими регионами и не превысят уровень инфляции. Кроме того, они находятся гораздо ниже значений, рекомендованных федеральным центром для субъектов.По информации ведомства, цена за газ для жителей Волгоградской области изменится с 8,02 % до 8,5% и вырастет с 9,52 рубля до 10,29 рубля за кубометр (для тех, кто пользуется только газовой плитой и водонагревателем). Размер тарифа за свет изменится до 8,9% с 4,95 рубля за кВт.ч до 5,39 рубля за кВт.ч с НДС. Для сельских жителей и населения, проживающих в домах со стационарными электроплитами, а также для дачников будет применен понижающий коэффициент 0,701, в результате цена составит 3,78 рубля за кВт.ч с НДС.
https://ria.ru/20221119/zhkkh-1832672446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волгоградская область, андрей бочаров, волгоград, волгоградская областная дума
Общество, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоград, Волгоградская областная Дума
В Волгоградской области минимально изменили тарифы на ЖКУ
Власти Волгоградской области постановили минимально изменить тарифы на коммунальные услуги
ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Власти Волгоградской области приняли решение о минимальном изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги без регионального повышающего индекса, сообщает в субботу пресс-служба администрации области.
По информации ведомства, с 1 декабря согласно постановлению правительства РФ
будет проведена индексация тарифов на газ и электроэнергию в предельном индексе 9%.
"Законодательно для каждого региона определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса в 9%, для Волгоградской области она составляет 2,4 %. Однако, решением губернатора Андрея Бочарова
региональная составляющая тарифов на ЖКХ в грядущей индексации будет равна 0%", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что тарифы на ЖКХ в регионе остаются на среднем уровне по сравнению с другими регионами и не превысят уровень инфляции. Кроме того, они находятся гораздо ниже значений, рекомендованных федеральным центром для субъектов.
По информации ведомства, цена за газ для жителей Волгоградской области изменится с 8,02 % до 8,5% и вырастет с 9,52 рубля до 10,29 рубля за кубометр (для тех, кто пользуется только газовой плитой и водонагревателем). Размер тарифа за свет изменится до 8,9% с 4,95 рубля за кВт.ч до 5,39 рубля за кВт.ч с НДС. Для сельских жителей и населения, проживающих в домах со стационарными электроплитами, а также для дачников будет применен понижающий коэффициент 0,701, в результате цена составит 3,78 рубля за кВт.ч с НДС.