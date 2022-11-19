https://ria.ru/20221119/ukraina-1832757443.html

В США нашли причину отказаться от поддержки Украины

В США нашли причину отказаться от поддержки Украины - РИА Новости, 19.11.2022

В США нашли причину отказаться от поддержки Украины

Деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве, заявила в эфире телеканала Fox News экс-конгрессвумен Тулси... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:31

2022-11-19T15:31

2022-11-19T15:55

в мире

тулси габбард

украина

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сша

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совет безопасности оон

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве, заявила в эфире телеканала Fox News экс-конгрессвумен Тулси Габбард."Украинское правительство и коррумпированные бюрократы и олигархи, а также оборонные подрядчики — все они наживаются на поставках оружия", — отметила она.При этом, по мнению Габбард, администрация президента Джо Байдена знает, что большая часть выделенных киевским властям средств расхищается украинскими коррупционерами."Их поступки демонстрируют, о ком они действительно заботятся. И это не мы", — подчеркнула она.Накануне группа конгрессменов-республиканцев направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием провести аудит выделяемых средств на помощь Украине. По данным парламентариев, миллиарды долларов "потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX, которая впоследствии сделала огромные пожертвования демократам в США во время промежуточных выборов 2022 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что западные страны, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832719618.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html

https://ria.ru/20221118/medvedev-1832396737.html

украина

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, тулси габбард, украина, россия, сша, совет безопасности оон, войска воздушно-космической обороны, джо байден, энтони блинкен