https://ria.ru/20221119/ukraina-1832733641.html

Французский депутат указал на акт безумия, который совершил Зеленский

Французский депутат указал на акт безумия, который совершил Зеленский - РИА Новости, 19.11.2022

Французский депутат указал на акт безумия, который совершил Зеленский

Париж должен перестать оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пытается развязать третью мировую войну, заявил депутат... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:51

2022-11-19T12:51

2022-11-19T13:39

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

николя дюпон-эньян

польша

украина

инцидент с падением ракет в польше

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Париж должен перестать оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пытается развязать третью мировую войну, заявил депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в Twitter."Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! Это акт безумия", — написал политик.Депутат также призвал выработать мирный план по урегулированию кризиса и прекратить помогать этому "опасному человеку" (Зеленскому. — Прим. ред.).Вечером 15 ноября на территории Польши, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В Министерстве обороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832700925.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832719618.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, анджей дуда, николя дюпон-эньян, польша, украина, инцидент с падением ракет в польше, россия