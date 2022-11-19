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Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832732835.html
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления - РИА Новости, 19.11.2022
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода, без тепла находятся 17 тысяч абонентов, заявил назначенный Киевом... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:40
2022-11-19T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
киев
украина
запорожье
мотор сич
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода, без тепла находятся 17 тысяч абонентов, заявил назначенный Киевом глава областной администрации региона Александр Старух."Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.Ранее Старух заявлял об ударе по промышленному объекту города.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе был поражен склад боеприпасов украинских войск, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/trevoga-1832124487.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, киев, украина, запорожье, мотор сич, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Запорожье, Мотор Сич, Вооруженные силы РФ
12:40 19.11.2022
 
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления

Администрация: без света в подконтрольном Киеву Запорожье остались 17 тысяч человек

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач на Украине
Линии электропередач на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода, без тепла находятся 17 тысяч абонентов, заявил назначенный Киевом глава областной администрации региона Александр Старух.
"Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 09:48Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Ранее Старух заявлял об ударе по промышленному объекту города.
По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе был поражен склад боеприпасов украинских войск, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийКиевУкраинаЗапорожьеМотор СичВооруженные силы РФ
 
 
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