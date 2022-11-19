https://ria.ru/20221119/ukraina-1832732835.html

Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления

Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления - РИА Новости, 19.11.2022

Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления

Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода, без тепла находятся 17 тысяч абонентов, заявил назначенный Киевом... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:40

2022-11-19T12:40

2022-11-19T12:40

специальная военная операция на украине

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мотор сич

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода, без тепла находятся 17 тысяч абонентов, заявил назначенный Киевом глава областной администрации региона Александр Старух."Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.Ранее Старух заявлял об ударе по промышленному объекту города.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе был поражен склад боеприпасов украинских войск, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/trevoga-1832124487.html

https://ria.ru/20221118/trevoga-1832663805.html

киев

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