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В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
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В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией
В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление, в котором он отверг возможность "краткосрочного... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:27
2022-11-19T11:34
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
киев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление, в котором он отверг возможность "краткосрочного перемирия" с Россией.Многие выразили уверенность, что украинский лидер начнет умолять о перемирии, как только западные страны перестанут финансировать Киев."Конечно, Зеленский отвергает все, что может истощить его денежные запасы. Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону", — выразил мнение один из пользователей."Я бы на месте Зеленского согласился даже на долгосрочное перемирие. Он невыносим", — добавил другой."Давайте подождем и посмотрим, что он скажет, когда республиканцы в палате представителей перекроют ему денежный кран", — предложил еще один комментатор."Он может только требовать, и почему-то наше наивное правительство ему доверяет…либо ему выгодно доверять", — предположил пятый комментатор.В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Киева семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никаких переговоров вообще.Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.
https://ria.ru/20221118/peregovory-1832464422.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Киев
09:27 19.11.2022 (обновлено: 11:34 19.11.2022)
 
В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией

Читатели Die Welt выразили уверенность, что Зеленский будет умолять о перемирии с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление, в котором он отверг возможность "краткосрочного перемирия" с Россией.
Многие выразили уверенность, что украинский лидер начнет умолять о перемирии, как только западные страны перестанут финансировать Киев.
"Конечно, Зеленский отвергает все, что может истощить его денежные запасы. Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону", — выразил мнение один из пользователей.
"Я бы на месте Зеленского согласился даже на долгосрочное перемирие. Он невыносим", — добавил другой.
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"Давайте подождем и посмотрим, что он скажет, когда республиканцы в палате представителей перекроют ему денежный кран", — предложил еще один комментатор.
"Зеленский заботится только об оружии и деньгах, большая часть которых уже давно поделена между украинскими чиновниками. Почему этому лжецу до сих пор помогают?" — задался вопросом четвертый пользователь.
"Он может только требовать, и почему-то наше наивное правительство ему доверяет…либо ему выгодно доверять", — предположил пятый комментатор.
В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Киева семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никаких переговоров вообще.
Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.
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