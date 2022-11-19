https://ria.ru/20221119/ukraina-1832700925.html

В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией

В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией - РИА Новости, 19.11.2022

В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление, в котором он отверг возможность "краткосрочного... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:27

2022-11-19T09:27

2022-11-19T11:34

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

киев

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за заявление, в котором он отверг возможность "краткосрочного перемирия" с Россией.Многие выразили уверенность, что украинский лидер начнет умолять о перемирии, как только западные страны перестанут финансировать Киев."Конечно, Зеленский отвергает все, что может истощить его денежные запасы. Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону", — выразил мнение один из пользователей."Я бы на месте Зеленского согласился даже на долгосрочное перемирие. Он невыносим", — добавил другой."Давайте подождем и посмотрим, что он скажет, когда республиканцы в палате представителей перекроют ему денежный кран", — предложил еще один комментатор."Он может только требовать, и почему-то наше наивное правительство ему доверяет…либо ему выгодно доверять", — предположил пятый комментатор.В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Киева семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никаких переговоров вообще.Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.

https://ria.ru/20221118/peregovory-1832464422.html

https://ria.ru/20221119/polemika-1832680593.html

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киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев