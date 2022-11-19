03:48 19.11.2022 (обновлено: 11:11 19.11.2022)
В ВСУ признали, что Киев может быть причастен к ЧП в Польше
WP: в ВВС Украины признали, что в Польше могли упасть обломки украинских ракет
© AP Photo / Michal DyjukПольские полицейские в районе зернового склада в Пшеводове, где произошел взрыв ракеты
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польские полицейские в районе зернового склада в Пшеводове, где произошел взрыв ракеты. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. В Польше могли упасть обломки украинских снарядов, признал представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью The Washington Post.
"Во время российской атаки на украинскую инфраструктуру во вторник было выпущено так много ракет как Россией, так и Украиной, что осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения", — заявил он.
По словам Игната, "все что угодно могло стать результатом этого боя". Он также заявил о необходимости провести расследование совместно с представителями Варшавы.
Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но 16 ноября президент Анджей Дуда отметил, что это, вероятно, было украинское вооружение.
В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация.
Эксперты пришли к выводу, что на фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.