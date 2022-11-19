https://ria.ru/20221119/ukraina-1832681121.html

В ВСУ признали, что Киев может быть причастен к ЧП в Польше

В ВСУ признали, что Киев может быть причастен к ЧП в Польше - РИА Новости, 19.11.2022

В ВСУ признали, что Киев может быть причастен к ЧП в Польше

В Польше могли упасть обломки украинских снарядов, признал представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью The Washington Post. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T03:48

2022-11-19T03:48

2022-11-19T11:11

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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. В Польше могли упасть обломки украинских снарядов, признал представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью The Washington Post.По словам Игната, "все что угодно могло стать результатом этого боя". Он также заявил о необходимости провести расследование совместно с представителями Варшавы.Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но 16 ноября президент Анджей Дуда отметил, что это, вероятно, было украинское вооружение.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221119/provokatsiya-1832678492.html

https://ria.ru/20221119/konflikt-1832678860.html

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