https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html

В США рассказали, как далеко готовы зайти американцы в "поддержке" Украины

В США рассказали, как далеко готовы зайти американцы в "поддержке" Украины - РИА Новости, 19.11.2022

В США рассказали, как далеко готовы зайти американцы в "поддержке" Украины

Американцы могут не одобрить прямое вовлечение вооруженных сил США в конфликт на Украине, написала Тара Соненшайн в статье для газеты Hill. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T03:52

2022-11-19T03:52

2022-11-19T03:52

в мире

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вооруженные силы сша

нато

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американцы могут не одобрить прямое вовлечение вооруженных сил США в конфликт на Украине, написала Тара Соненшайн в статье для газеты Hill.По ее мнению, "измученные" недавними промежуточными выборами жители США не поддержали бы расширение театра боевых действий в Европе, а для самих законодателей из-за шаткого баланса сил в конгрессе и наступающих праздников было бы трудно прийти к централизованному решению по этому поводу.По словам автора, среди выступающих за поддержку Украины американцев вряд ли найдутся те, кто готов бы согласиться на отправку войск для участия в конфликте — они бы предпочли этому поставки оружия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832537086.html

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Максим Горбачев

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