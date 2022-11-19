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Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков - РИА Новости, 19.11.2022
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Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков
Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков - РИА Новости, 19.11.2022
Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков
Американские и японские военные провели совместные учебные маневры с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:31
2022-11-19T16:39
в мире
япония
сша
южная корея
министерство обороны японии
ввс сша
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ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости. Американские и японские военные провели совместные учебные маневры с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков, сообщило Министерство обороны Японии."Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне нашей страны. В условиях, когда ситуация вокруг безопасности &lt;...&gt; становится все более напряженной, японские силы самообороны и американские войска провели совместные учения", — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что военные маневры проходили над северо-западом острова Кюсю. В них задействовали пять истребителей F-2 сил самообороны Японии и два стратегических бомбардировщика В-1В (Rockwell B-1 Lancer) ВВС США. Накануне прошли учения с участием четырех истребителей F-15 сил самообороны Японии и четырех истребителей F-16 американских ВВС.В пятницу Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Она находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима, около Хоккайдо, в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 999,2 километра, а высота — 6 040,9 километра.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Как заявили в республике, вся военная активность представляет собой ответ на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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в мире, япония, сша, южная корея, министерство обороны японии, ввс сша
В мире, Япония, США, Южная Корея, Министерство обороны Японии, ВВС США
14:31 19.11.2022 (обновлено: 16:39 19.11.2022)
 
Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков

Япония и США провели военные учения с участием стратегических бомбардировщиков

© Фото : Минобороны ЯпонииСамолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Минобороны Японии
Самолеты на совместных учениях Японии и США. 19 ноября 2022
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ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости. Американские и японские военные провели совместные учебные маневры с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков, сообщило Министерство обороны Японии.
"Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне нашей страны. В условиях, когда ситуация вокруг безопасности <...> становится все более напряженной, японские силы самообороны и американские войска провели совместные учения", — говорится в заявлении ведомства.
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В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США
Уточняется, что военные маневры проходили над северо-западом острова Кюсю. В них задействовали пять истребителей F-2 сил самообороны Японии и два стратегических бомбардировщика В-1В (Rockwell B-1 Lancer) ВВС США.
Накануне прошли учения с участием четырех истребителей F-15 сил самообороны Японии и четырех истребителей F-16 американских ВВС.
В пятницу Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Она находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима, около Хоккайдо, в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 999,2 километра, а высота — 6 040,9 километра.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Как заявили в республике, вся военная активность представляет собой ответ на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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В миреЯпонияСШАЮжная КореяМинистерство обороны ЯпонииВВС США
 
 
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