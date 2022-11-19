https://ria.ru/20221119/ucheniya-1832748529.html

Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков

Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков - РИА Новости, 19.11.2022

Япония и США провели учения с участием стратегических бомбардировщиков

Американские и японские военные провели совместные учебные маневры с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:31

2022-11-19T14:31

2022-11-19T16:39

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ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости. Американские и японские военные провели совместные учебные маневры с участием истребителей и стратегических бомбардировщиков, сообщило Министерство обороны Японии."Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне нашей страны. В условиях, когда ситуация вокруг безопасности <...> становится все более напряженной, японские силы самообороны и американские войска провели совместные учения", — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что военные маневры проходили над северо-западом острова Кюсю. В них задействовали пять истребителей F-2 сил самообороны Японии и два стратегических бомбардировщика В-1В (Rockwell B-1 Lancer) ВВС США. Накануне прошли учения с участием четырех истребителей F-15 сил самообороны Японии и четырех истребителей F-16 американских ВВС.В пятницу Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Хвасон-17". Она находилась в полете 69 минут и упала в 200 километрах от острова Осима, около Хоккайдо, в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 999,2 километра, а высота — 6 040,9 километра.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Как заявили в республике, вся военная активность представляет собой ответ на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221118/traektoriya-1832374301.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, южная корея, министерство обороны японии, ввс сша