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Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос - РИА Новости, 19.11.2022
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Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос
Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос - РИА Новости, 19.11.2022
Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос
Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен к следователям в столице, у него нашли орудие убийства, задержанный вместе с ним в Тамбовской... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:52
2022-11-19T12:52
москва
россия
тамбовская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен к следователям в столице, у него нашли орудие убийства, задержанный вместе с ним в Тамбовской области мужчина оказался не причастен к преступлению, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью. Как сообщали в СК, вместе с подозреваемым был задержан его знакомый."25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи приступили к проведению с ним необходимых следственных действий. Коллегами Уваровского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области проведен личный обыск фигуранта, в ходе которого при нем обнаружено и изъято орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы", - говорится в сообщении.Отмечается, что второй задержанный мужчина был допрошен в качестве свидетеля. "Установлено, что он не был осведомлен о совершенном подозреваемым убийстве. Они познакомились 18 ноября 2022 года, и фигурант был пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков", - сообщили в столичном СК.
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москва, россия, тамбовская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Тамбовская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:52 19.11.2022
 
Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос

Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен к следователям в столице, у него нашли орудие убийства, задержанный вместе с ним в Тамбовской области мужчина оказался не причастен к преступлению, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Ранее сообщалось, что в пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью. Как сообщали в СК, вместе с подозреваемым был задержан его знакомый.
"25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи приступили к проведению с ним необходимых следственных действий. Коллегами Уваровского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области проведен личный обыск фигуранта, в ходе которого при нем обнаружено и изъято орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второй задержанный мужчина был допрошен в качестве свидетеля. "Установлено, что он не был осведомлен о совершенном подозреваемым убийстве. Они познакомились 18 ноября 2022 года, и фигурант был пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков", - сообщили в столичном СК.
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:32
Еще одно дело завели после убийства девушки на юго-западе Москвы
 
МоскваРоссияТамбовская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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