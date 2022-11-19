https://ria.ru/20221119/ubiystvo-1832733846.html

Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос

Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос - РИА Новости, 19.11.2022

Предполагаемого убийцу девушки на юго-западе Москвы доставили на допрос

Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен к следователям в столице, у него нашли орудие убийства, задержанный вместе с ним в Тамбовской... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:52

2022-11-19T12:52

2022-11-19T12:52

москва

россия

тамбовская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен к следователям в столице, у него нашли орудие убийства, задержанный вместе с ним в Тамбовской области мужчина оказался не причастен к преступлению, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью. Как сообщали в СК, вместе с подозреваемым был задержан его знакомый."25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, где следователи приступили к проведению с ним необходимых следственных действий. Коллегами Уваровского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области проведен личный обыск фигуранта, в ходе которого при нем обнаружено и изъято орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы", - говорится в сообщении.Отмечается, что второй задержанный мужчина был допрошен в качестве свидетеля. "Установлено, что он не был осведомлен о совершенном подозреваемым убийстве. Они познакомились 18 ноября 2022 года, и фигурант был пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков", - сообщили в столичном СК.

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832567991.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, тамбовская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)