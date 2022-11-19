https://ria.ru/20221119/trevoga-1832805432.html
В некоторых регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2022
В некоторых регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:13
2022-11-19T21:13
2022-11-19T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Ранее в субботу воздушная тревога уже была объявлена в Харьковской области.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанных регионах. В сообщении говорится, что "тревога объявлена в 21.04". Также по информации онлайн-карты, тревога звучит в городе Никополь и Никопольской территориальной общине Днепропетровской области начиная с 17.53.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221119/raskol-1832687392.html
https://ria.ru/20221119/vyezd-1832784322.html
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в мире, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев
21:13 19.11.2022 (обновлено: 21:29 19.11.2022)
В некоторых регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее в субботу воздушная тревога уже была объявлена в Харьковской области.
Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанных регионах. В сообщении говорится, что "тревога объявлена в 21.04". Также по информации онлайн-карты, тревога звучит в городе Никополь и Никопольской территориальной общине Днепропетровской области начиная с 17.53.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.