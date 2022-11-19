https://ria.ru/20221119/trebovanie-1832676060.html

FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному

FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному - РИА Новости, 19.11.2022

FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T01:40

2022-11-19T01:40

2022-11-19T04:38

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владимир зеленский

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со ссылкой на источники.Газета обратила внимание на рост популярности военного в стране, о чем свидетельствуют результаты опросов.В СМИ неоднократно писали о разногласиях между украинским лидером и главкомом ВСУ. В августе портал "Телеграф" сообщал о планах Зеленского сместить с должности Залужного, в котором он видит политического конкурента.Издание утверждало, что занять его место мог командующий Cухопутными войсками Украины Александр Сырский, но вскоре Зеленский опроверг эту информацию.В конце сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что на Западе активно ищут замену Зеленскому. По его словам, среди видных кандидатов на пост президента Украины фигурирует Залужный.

https://ria.ru/20220927/zaluzhnyy-1819892133.html

https://ria.ru/20220927/prevoskhodstvo-1819671590.html

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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, владимир рогов, украина, россия, вооруженные силы украины