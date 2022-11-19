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FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному - РИА Новости, 19.11.2022
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FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному
FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному - РИА Новости, 19.11.2022
FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному
Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T01:40
2022-11-19T04:38
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
владимир рогов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со ссылкой на источники.Газета обратила внимание на рост популярности военного в стране, о чем свидетельствуют результаты опросов.В СМИ неоднократно писали о разногласиях между украинским лидером и главкомом ВСУ. В августе портал "Телеграф" сообщал о планах Зеленского сместить с должности Залужного, в котором он видит политического конкурента.Издание утверждало, что занять его место мог командующий Cухопутными войсками Украины Александр Сырский, но вскоре Зеленский опроверг эту информацию.В конце сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что на Западе активно ищут замену Зеленскому. По его словам, среди видных кандидатов на пост президента Украины фигурирует Залужный.
https://ria.ru/20220927/zaluzhnyy-1819892133.html
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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, владимир рогов, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Рогов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
01:40 19.11.2022 (обновлено: 04:38 19.11.2022)
 
FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному

FT: Зеленский попросил Залужного избегать публичности из-за роста популярности на Украине

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со ссылкой на источники.
Газета обратила внимание на рост популярности военного в стране, о чем свидетельствуют результаты опросов.

"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ", — говорится в публикации.

В СМИ неоднократно писали о разногласиях между украинским лидером и главкомом ВСУ. В августе портал "Телеграф" сообщал о планах Зеленского сместить с должности Залужного, в котором он видит политического конкурента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 18:34
Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском
Издание утверждало, что занять его место мог командующий Cухопутными войсками Украины Александр Сырский, но вскоре Зеленский опроверг эту информацию.
В конце сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что на Западе активно ищут замену Зеленскому. По его словам, среди видных кандидатов на пост президента Украины фигурирует Залужный.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 00:55Специальная военная операция на Украине
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
 
В миреВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВладимир РоговУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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