01:40 19.11.2022 (обновлено: 04:38 19.11.2022)
FT сообщила о требовании Зеленского к Залужному
FT: Зеленский попросил Залужного избегать публичности из-за роста популярности на Украине
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со ссылкой на источники.
Газета обратила внимание на рост популярности военного в стране, о чем свидетельствуют результаты опросов.
"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ", — говорится в публикации.
В СМИ неоднократно писали о разногласиях между украинским лидером и главкомом ВСУ. В августе портал "Телеграф" сообщал о планах Зеленского сместить с должности Залужного, в котором он видит политического конкурента.
27 сентября, 18:34Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском
Издание утверждало, что занять его место мог командующий Cухопутными войсками Украины Александр Сырский, но вскоре Зеленский опроверг эту информацию.
В конце сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что на Западе активно ищут замену Зеленскому. По его словам, среди видных кандидатов на пост президента Украины фигурирует Залужный.