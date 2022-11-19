https://ria.ru/20221119/tonnel-1832767345.html
В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле
В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 19.11.2022
В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле
Движение в Лефортовском тоннеле в Москве, где грузовик врезался в стену, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:26
2022-11-19T16:26
2022-11-19T16:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле в Москве, где грузовик врезался в стену, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее в ведомстве сообщили, что грузовик врезался в стену на внешней стороне ТТК в Москве, движение было ограничено до одной полосы."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле
В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле, где грузовик врезался в стену