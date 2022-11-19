https://ria.ru/20221119/tonnel-1832767345.html

В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле

В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 19.11.2022

В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве, где грузовик врезался в стену, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:26

2022-11-19T16:26

2022-11-19T16:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле в Москве, где грузовик врезался в стену, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Ранее в ведомстве сообщили, что грузовик врезался в стену на внешней стороне ТТК в Москве, движение было ограничено до одной полосы."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва