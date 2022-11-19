https://ria.ru/20221119/tikhon-1832755919.html

Митрополит Тихон назвал уехавших деятелей эстрады ненастоящими героями

Митрополит Тихон назвал уехавших деятелей эстрады ненастоящими героями - РИА Новости, 19.11.2022

Митрополит Тихон назвал уехавших деятелей эстрады ненастоящими героями

Для воспитания в людях лучших моральных качеств нужен достойный пример, "настоящие герои", а уехавшие деятели эстрады не могут таковыми считаться, сказал... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:23

2022-11-19T15:23

2022-11-19T15:39

митрополит тихон (шевкунов)

владимир путин

россия

религия

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Для воспитания в людях лучших моральных качеств нужен достойный пример, "настоящие герои", а уехавшие деятели эстрады не могут таковыми считаться, сказал председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Он коснулся опубликованного недавно указа президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."Если нам надо напоминать и вводить в закон, что порядочность, доброта, жертвенность ради высших идеалов, помощь людям, милосердие надо возводить в закон - не который внутри нас, а закон госполитики, - значит то, что должно было быть у нас внутри, выветрилось. Значит, приходится напоминать – и глава государства это чувствует. Горе, что мы дошли в своем упадке до такого состояния. <…> У нас уже ценностей нетрадиционных и разрушительных, которые вызывают злые чувства, - полным полно", - сказал митрополит Тихон в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24".Он задался вопросом, как же можно привить детям "прекрасные качества, о которых говорится в законе". "Эти идеи передаются только пантеоном героев. В древнем мире это были боги и герои – Геракл, Гермес и так далее. Потом жития святых были пантеоном, потом в советское время героями были труженик, ученый, военноначальник. А после 1991 года этот пантеон был смятен. И появились другие герои – деятели эстрады", - считает Тихон.По его мнению, в советское время тоже были деятели эстрады, "но другие". "Представить себе невозможно, что, например, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Александра Пахмутова вдруг уезжают в Дубай и хают оттуда Советский Союз или Россию. И через этих героев и их поступки – обучались люди.<…> Нам нужен пантеон истинных героев. Здесь нельзя зацикливаться только на военных. Героев (прошлого и настоящего – ред.) должны изучать", - заключил иерарх.

https://ria.ru/20221111/tsennosti-1830821902.html

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митрополит тихон (шевкунов), владимир путин, россия