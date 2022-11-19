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В Запорожской области сообщили об ударе по территории завода "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/svo-1832677016.html
В Запорожской области сообщили об ударе по территории завода "Мотор Сич"
В Запорожской области сообщили об ударе по территории завода "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.11.2022
В Запорожской области сообщили об ударе по территории завода "Мотор Сич"
Военные нанесли удары по складу боеприпасов украинских войск, а также по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич" в городе... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T01:52
2022-11-19T09:37
специальная военная операция на украине
владимир рогов
киев
запорожье
запорожская область
мотор сич
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Военные нанесли удары по складу боеприпасов украинских войск, а также по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич" в городе Запорожье, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву региональной администрации Александра Старуха сообщило, что под удар попал объект промышленной инфраструктуры."По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников", — написал Рогов.Он отметил, что такие детали устанавливают на турецкие БПЛА "Байрактар" и Akinci. Рогов также добавил, что на предприятии собирали и двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также ремонтировали боевую технику украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, киев, запорожье, запорожская область, мотор сич, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Киев, Запорожье, Запорожская область, Мотор Сич, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
01:52 19.11.2022 (обновлено: 09:37 19.11.2022)
 
В Запорожской области сообщили об ударе по территории завода "Мотор Сич"

Рогов сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Военные нанесли удары по складу боеприпасов украинских войск, а также по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич" в городе Запорожье, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву региональной администрации Александра Старуха сообщило, что под удар попал объект промышленной инфраструктуры.
"По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников", — написал Рогов.
Он отметил, что такие детали устанавливают на турецкие БПЛА "Байрактар" и Akinci. Рогов также добавил, что на предприятии собирали и двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также ремонтировали боевую технику украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговКиевЗапорожьеЗапорожская областьМотор СичПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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