https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html

СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области

СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области - РИА Новости, 19.11.2022

СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области

СК России проверит и расследует факт обстрела со стороны Украины поселка Суземка Брянской области, где повреждения получили школа и подстанция, сообщается в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:50

2022-11-19T14:50

2022-11-19T14:50

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. СК России проверит и расследует факт обстрела со стороны Украины поселка Суземка Брянской области, где повреждения получили школа и подстанция, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты обстрела со стороны вооруженных формирований Украины территории Брянской области. Сообщается, что в результате обстрела украинскими боевиками из крупнокалиберного артиллерийского вооружения РСЗО "Град" приграничного поселка Суземка Брянской области пострадали местная школа и подстанция", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавших нет, после ударов в поселке отсутствует электричество.

https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, брянская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)