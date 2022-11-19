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СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области - РИА Новости, 19.11.2022
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области
СК России проверит и расследует факт обстрела со стороны Украины поселка Суземка Брянской области, где повреждения получили школа и подстанция, сообщается в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. СК России проверит и расследует факт обстрела со стороны Украины поселка Суземка Брянской области, где повреждения получили школа и подстанция, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты обстрела со стороны вооруженных формирований Украины территории Брянской области. Сообщается, что в результате обстрела украинскими боевиками из крупнокалиберного артиллерийского вооружения РСЗО "Град" приграничного поселка Суземка Брянской области пострадали местная школа и подстанция", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавших нет, после ударов в поселке отсутствует электричество.
https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области
Следователи СК расследуют обстрелы школы со стороны ВСУ в поселке Суземка Брянской области