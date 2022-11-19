Рейтинг@Mail.ru
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области - РИА Новости, 19.11.2022
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области
СК России проверит и расследует факт обстрела со стороны Украины поселка Суземка Брянской области, где повреждения получили школа и подстанция, сообщается в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. СК России проверит и расследует факт обстрела со стороны Украины поселка Суземка Брянской области, где повреждения получили школа и подстанция, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты обстрела со стороны вооруженных формирований Украины территории Брянской области. Сообщается, что в результате обстрела украинскими боевиками из крупнокалиберного артиллерийского вооружения РСЗО "Град" приграничного поселка Суземка Брянской области пострадали местная школа и подстанция", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавших нет, после ударов в поселке отсутствует электричество.
https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
14:50 19.11.2022
 
СК расследует обстрел школы со стороны ВСУ в Суземке Брянской области

Следователи СК расследуют обстрелы школы со стороны ВСУ в поселке Суземка Брянской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. СК России проверит и расследует факт обстрела со стороны Украины поселка Суземка Брянской области, где повреждения получили школа и подстанция, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты обстрела со стороны вооруженных формирований Украины территории Брянской области. Сообщается, что в результате обстрела украинскими боевиками из крупнокалиберного артиллерийского вооружения РСЗО "Град" приграничного поселка Суземка Брянской области пострадали местная школа и подстанция", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пострадавших нет, после ударов в поселке отсутствует электричество.
Сотрудник СК РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:50Специальная военная операция на Украине
СК рассказал о преступлениях задержанных офицеров ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала