https://ria.ru/20221119/sunak-1832775409.html
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО - РИА Новости, 19.11.2022
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:06
2022-11-19T17:06
2022-11-19T20:19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, сообщает телеканал Sky News."Премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания укрепит противовоздушную оборону Украины во время своего первого визита в страну", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщает Sky News, основной пакет средств противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов будет направлен Киеву для "защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры".Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, который разместил в своем Telegram-канале видеокадры встречи, отметив, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней российской спецоперации.
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в мире, киев, лондон, украина, риши сунак
В мире, Киев, Лондон, Украина, Риши Сунак
17:06 19.11.2022 (обновлено: 20:19 19.11.2022)
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО
Sky News: британский премьер Сунак заявил, что Лондон окажет помощь Киеву в усилении ПВО