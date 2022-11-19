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Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО - РИА Новости, 19.11.2022
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Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО - РИА Новости, 19.11.2022
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:06
2022-11-19T20:19
в мире
киев
лондон
украина
риши сунак
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, сообщает телеканал Sky News."Премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания укрепит противовоздушную оборону Украины во время своего первого визита в страну", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщает Sky News, основной пакет средств противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов будет направлен Киеву для "защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры".Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, который разместил в своем Telegram-канале видеокадры встречи, отметив, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней российской спецоперации.
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в мире, киев, лондон, украина, риши сунак
В мире, Киев, Лондон, Украина, Риши Сунак
17:06 19.11.2022 (обновлено: 20:19 19.11.2022)
 
Британский премьер Сунак заявил о помощи Киеву в усилении ПВО

Sky News: британский премьер Сунак заявил, что Лондон окажет помощь Киеву в усилении ПВО

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, сообщает телеканал Sky News.
"Премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания укрепит противовоздушную оборону Украины во время своего первого визита в страну", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает Sky News, основной пакет средств противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов будет направлен Киеву для "защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры".
Сунак в субботу встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, который разместил в своем Telegram-канале видеокадры встречи, отметив, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней российской спецоперации.
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"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев
 
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