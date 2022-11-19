16:26 19.11.2022 (обновлено: 17:24 19.11.2022)
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев
Премьер Британии Сунак приехал в Киев и встретился с Зеленским
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
Видео со встречи президент Украины опубликовал в Telegram-канале.
Он отметил, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней российской спецоперации.
"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", — написал Зеленский.
Как передает телеканал Sky News, на переговорах Сунак пообещал помочь Киеву с укреплением противовоздушной обороны. Британия намерена выделить на это пакет в 50 миллионов фунтов стерлингов, что предусматривает поставку 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.