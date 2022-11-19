https://ria.ru/20221119/strakh-1832683834.html

NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией

NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 19.11.2022

NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией

Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, говорится в статье журнала National Interest. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T06:02

2022-11-19T06:02

2022-11-19T06:02

специальная военная операция на украине

дональд трамп

владимир путин

украина

россия

сша

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, говорится в статье журнала National Interest.Издание отметило, что Киев также обеспокоен перспективой лишиться западной поддержки из-за умелых действий российской стороны."Москва может возобновить свое обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников", — пришел к выводу NI.Москва проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью операции освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221111/ssha-1830762204.html

украина

россия

сша

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир путин, украина, россия, сша, в мире, киев, москва