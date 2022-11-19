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NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией
NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией
Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, говорится в статье журнала National Interest. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:02
2022-11-19T06:02
2022-11-19T06:02
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир путин
украина
россия
сша
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киев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, говорится в статье журнала National Interest.Издание отметило, что Киев также обеспокоен перспективой лишиться западной поддержки из-за умелых действий российской стороны."Москва может возобновить свое обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников", — пришел к выводу NI.Москва проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью операции освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221111/ssha-1830762204.html
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дональд трамп, владимир путин, украина, россия, сша, в мире, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Россия, США, В мире, Киев, Москва
NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией
NI назвал главным страхом Украины сделку России и США после выборов президента в 2024 году