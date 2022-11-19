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NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/strakh-1832683834.html
NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией
NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией
Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, говорится в статье журнала National Interest. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:02
2022-11-19T06:02
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир путин
украина
россия
сша
в мире
киев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, говорится в статье журнала National Interest.Издание отметило, что Киев также обеспокоен перспективой лишиться западной поддержки из-за умелых действий российской стороны."Москва может возобновить свое обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников", — пришел к выводу NI.Москва проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью операции освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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дональд трамп, владимир путин, украина, россия, сша, в мире, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Россия, США, В мире, Киев, Москва
06:02 19.11.2022
 
NI назвал главный страх Украины в конфликте с Россией

NI назвал главным страхом Украины сделку России и США после выборов президента в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, говорится в статье журнала National Interest.

"Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка", — указано в публикации.

Издание отметило, что Киев также обеспокоен перспективой лишиться западной поддержки из-за умелых действий российской стороны.
"Москва может возобновить свое обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников", — пришел к выводу NI.
Москва проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью операции освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:13
NYT: в руководстве США разгорелся спор о переговорах России и Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАВ миреКиевМосква
 
 
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