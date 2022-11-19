СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США

12:27 19.11.2022 (обновлено: 13:34 19.11.2022)
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Defense News: военные самолеты США оказались не готовы к выполнению боевых задач
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Огромное количество американских военных самолетов не смогли пройти проверку боевой готовности, пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный отчет.
В статье утверждается, что проводившие осмотр должностные лица контролировали такой показатель, как коэффициент готовности к выполнению миссии — частота, с которой самолет может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач.
"Комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты. Обнаружилось, что больше половины самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то, что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год. Только в 2020 году на эксплуатацию и поддержку военных самолетов израсходовали около 54 миллиардов долларов", — говорится в публикации.
По мнению автора материала Рэйчел Коэн, нехватка персонала, задержки в производстве критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, готовых обслуживать "возрастные" самолеты стали главными проблемами американской авиации.
Воздушная армада США насчитывает более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотников.