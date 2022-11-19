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СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США - РИА Новости, 19.11.2022
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СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США
СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США - РИА Новости, 19.11.2022
СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США
Огромное количество американских военных самолетов не смогли пройти проверку боевой готовности, пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:27
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в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Огромное количество американских военных самолетов не смогли пройти проверку боевой готовности, пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный отчет.В статье утверждается, что проводившие осмотр должностные лица контролировали такой показатель, как коэффициент готовности к выполнению миссии — частота, с которой самолет может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач."Комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты. Обнаружилось, что больше половины самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то, что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год. Только в 2020 году на эксплуатацию и поддержку военных самолетов израсходовали около 54 миллиардов долларов", — говорится в публикации.По мнению автора материала Рэйчел Коэн, нехватка персонала, задержки в производстве критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, готовых обслуживать "возрастные" самолеты стали главными проблемами американской авиации.Воздушная армада США насчитывает более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотников.
https://ria.ru/20221117/oruzhie-1832305923.html
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
12:27 19.11.2022 (обновлено: 13:34 19.11.2022)
 
СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США

Defense News: военные самолеты США оказались не готовы к выполнению боевых задач

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBrideИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBride
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Огромное количество американских военных самолетов не смогли пройти проверку боевой готовности, пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный отчет.
В статье утверждается, что проводившие осмотр должностные лица контролировали такой показатель, как коэффициент готовности к выполнению миссии — частота, с которой самолет может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач.
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"Комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты. Обнаружилось, что больше половины самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то, что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год. Только в 2020 году на эксплуатацию и поддержку военных самолетов израсходовали около 54 миллиардов долларов", — говорится в публикации.
По мнению автора материала Рэйчел Коэн, нехватка персонала, задержки в производстве критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, готовых обслуживать "возрастные" самолеты стали главными проблемами американской авиации.
Воздушная армада США насчитывает более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотников.
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