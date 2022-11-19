https://ria.ru/20221119/ssha-1832730234.html

СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США

СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США - РИА Новости, 19.11.2022

СМИ узнали о неожиданном оборонном кризисе в США

Огромное количество американских военных самолетов не смогли пройти проверку боевой готовности, пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:27

2022-11-19T12:27

2022-11-19T13:34

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Огромное количество американских военных самолетов не смогли пройти проверку боевой готовности, пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный отчет.В статье утверждается, что проводившие осмотр должностные лица контролировали такой показатель, как коэффициент готовности к выполнению миссии — частота, с которой самолет может летать и выполнять хотя бы одну из боевых задач."Комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты. Обнаружилось, что больше половины самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то, что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год. Только в 2020 году на эксплуатацию и поддержку военных самолетов израсходовали около 54 миллиардов долларов", — говорится в публикации.По мнению автора материала Рэйчел Коэн, нехватка персонала, задержки в производстве критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, готовых обслуживать "возрастные" самолеты стали главными проблемами американской авиации.Воздушная армада США насчитывает более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотников.

https://ria.ru/20221117/oruzhie-1832305923.html

https://ria.ru/20221109/neytralizatsiya-1830109721.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, министерство обороны сша