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МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля - РИА Новости, 19.11.2022
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МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля
МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля - РИА Новости, 19.11.2022
МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля
Идеи, которые высказывают эксперты в США о "возвращении" острова Врангеля американцам — экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:15
2022-11-19T11:31
николай корчунов
сша
россия
северный ледовитый океан
юнеско
в мире
остров врангеля (россия)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Идеи, которые высказывают эксперты в США о "возвращении" острова Врангеля американцам — экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Ранее один из колумнистов The Wall Street Journal Томас Дэнс написал, что США должны вернуть себе остров Врангеля. По его мнению, остров принадлежал Штатам, но в 1924 году СССР захватил эту землю после того, как Москва направила туда канонерскую лодку "Красный Октябрь"."В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями", — сказал Корчунов.Он указал, что автор статьи Томас Дэнс — бывший член Комиссии по арктическим исследованиям США, от куда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, добавил дипломат."Наша страна имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет. Предложения же "вскрыть" данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа. &lt;...&gt; Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколько-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным", — подчеркнул собеседник агентства.Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника, он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20221105/alyaska-1829392354.html
https://ria.ru/20221118/voyna-1832640764.html
сша
россия
северный ледовитый океан
остров врангеля (россия)
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николай корчунов, сша, россия, северный ледовитый океан, юнеско, в мире, остров врангеля (россия)
Николай Корчунов, США, Россия, Северный Ледовитый океан, ЮНЕСКО, В мире, Остров Врангеля (Россия)
07:15 19.11.2022 (обновлено: 11:31 19.11.2022)
 
МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля

МИД России назвал идеи экспертов в США о возвращении острова Врангеля экстремистскими

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Идеи, которые высказывают эксперты в США о "возвращении" острова Врангеля американцам — экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее один из колумнистов The Wall Street Journal Томас Дэнс написал, что США должны вернуть себе остров Врангеля. По его мнению, остров принадлежал Штатам, но в 1924 году СССР захватил эту землю после того, как Москва направила туда канонерскую лодку "Красный Октябрь".
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"В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями", — сказал Корчунов.
Он указал, что автор статьи Томас Дэнс — бывший член Комиссии по арктическим исследованиям США, от куда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, добавил дипломат.
"Наша страна имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет. Предложения же "вскрыть" данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа. <...> Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколько-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным", — подчеркнул собеседник агентства.
Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.
Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника, он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Николай КорчуновСШАРоссияСеверный Ледовитый океанЮНЕСКОВ миреОстров Врангеля (Россия)
 
 
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