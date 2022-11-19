https://ria.ru/20221119/ssha-1832687227.html

МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля

МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля - РИА Новости, 19.11.2022

МИД прокомментировал идеи экспертов в США о "возвращении" острова Врангеля

Идеи, которые высказывают эксперты в США о "возвращении" острова Врангеля американцам — экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил РИА Новости РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T07:15

2022-11-19T07:15

2022-11-19T11:31

николай корчунов

сша

россия

северный ледовитый океан

юнеско

в мире

остров врангеля (россия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Идеи, которые высказывают эксперты в США о "возвращении" острова Врангеля американцам — экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Ранее один из колумнистов The Wall Street Journal Томас Дэнс написал, что США должны вернуть себе остров Врангеля. По его мнению, остров принадлежал Штатам, но в 1924 году СССР захватил эту землю после того, как Москва направила туда канонерскую лодку "Красный Октябрь"."В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями", — сказал Корчунов.Он указал, что автор статьи Томас Дэнс — бывший член Комиссии по арктическим исследованиям США, от куда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, добавил дипломат."Наша страна имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет. Предложения же "вскрыть" данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа. <...> Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколько-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным", — подчеркнул собеседник агентства.Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника, он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20221105/alyaska-1829392354.html

https://ria.ru/20221118/voyna-1832640764.html

сша

россия

северный ледовитый океан

остров врангеля (россия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай корчунов, сша, россия, северный ледовитый океан, юнеско, в мире, остров врангеля (россия)