https://ria.ru/20221119/ssha-1832682131.html
В США прокомментировали позицию страны о неподсудности саудовского принца
В США прокомментировали позицию страны о неподсудности саудовского принца - РИА Новости, 19.11.2022
В США прокомментировали позицию страны о неподсудности саудовского принца
Представители администрации США дали понять, что официально сформулированная позиция о неподсудности саудовского принца Мухаммеда бен Салмана не является... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T04:27
2022-11-19T04:27
2022-11-19T04:27
в мире
джамаль хашукджи
джон кирби
сша
саудовская аравия
стамбул
опек
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Представители администрации США дали понять, что официально сформулированная позиция о неподсудности саудовского принца Мухаммеда бен Салмана не является попыткой улучшить отношения между двумя странами.Американское министерство юстиции накануне передало в суд мнение, что бен Салман в силу занимаемой должности главы правительства обладает в США иммунитетом от обвинений в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи."Премьер-министр бен Салман имеет иммунитет от исков в американских судах, пока он занимает должность премьер-министра, возглавляет правительство... США последовательно при разных администрациях применяют этот принцип к главам государств, правительств, министрам иностранных дел, пока они занимают свои должности. Это нерушимая практика", - сказал журналистам заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.Со схожим заявлением ранее выступил представитель Белого дома Джон Кирби.США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией после того, как королевство проигнорировало американские призывы к наращиванию нефтедобычи и инициировало сокращение производственных квот ОПЕК.Хашукджи, живший в США и работавший в газете Washington Post, в 2018 году был убит в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле. Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. По оценкам американских спецслужб, бен Салман знал об убийстве, и приказ мог исходить от него. Саудовская Аравия это отрицает.
https://ria.ru/20221025/ssha-1826777188.html
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в мире, джамаль хашукджи, джон кирби, сша, саудовская аравия, стамбул, опек, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Джамаль Хашукджи, Джон Кирби, США, Саудовская Аравия, Стамбул, ОПЕК, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
В США прокомментировали позицию страны о неподсудности саудовского принца
В США заявили, что позиция о неподсудности саудовского принца не является политической