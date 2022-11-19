https://ria.ru/20221119/ssha-1832682131.html

В США прокомментировали позицию страны о неподсудности саудовского принца

В США прокомментировали позицию страны о неподсудности саудовского принца - РИА Новости, 19.11.2022

В США прокомментировали позицию страны о неподсудности саудовского принца

Представители администрации США дали понять, что официально сформулированная позиция о неподсудности саудовского принца Мухаммеда бен Салмана не является... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T04:27

2022-11-19T04:27

2022-11-19T04:27

в мире

джамаль хашукджи

джон кирби

сша

саудовская аравия

стамбул

опек

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Представители администрации США дали понять, что официально сформулированная позиция о неподсудности саудовского принца Мухаммеда бен Салмана не является попыткой улучшить отношения между двумя странами.Американское министерство юстиции накануне передало в суд мнение, что бен Салман в силу занимаемой должности главы правительства обладает в США иммунитетом от обвинений в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи."Премьер-министр бен Салман имеет иммунитет от исков в американских судах, пока он занимает должность премьер-министра, возглавляет правительство... США последовательно при разных администрациях применяют этот принцип к главам государств, правительств, министрам иностранных дел, пока они занимают свои должности. Это нерушимая практика", - сказал журналистам заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.Со схожим заявлением ранее выступил представитель Белого дома Джон Кирби.США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией после того, как королевство проигнорировало американские призывы к наращиванию нефтедобычи и инициировало сокращение производственных квот ОПЕК.Хашукджи, живший в США и работавший в газете Washington Post, в 2018 году был убит в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле. Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. По оценкам американских спецслужб, бен Салман знал об убийстве, и приказ мог исходить от него. Саудовская Аравия это отрицает.

https://ria.ru/20221025/ssha-1826777188.html

https://ria.ru/20221025/neft-1826743553.html

сша

саудовская аравия

стамбул

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в мире, джамаль хашукджи, джон кирби, сша, саудовская аравия, стамбул, опек, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)