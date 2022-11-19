https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832808767.html

Спецоперация, 19 ноября: на Купянском направлении сорвали атаку ВСУ

Спецоперация, 19 ноября: на Купянском направлении сорвали атаку ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022

Спецоперация, 19 ноября: на Купянском направлении сорвали атаку ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что в субботу российскими войсками были сорваны атаки украинских ротных тактических групп на Купянском направлении. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:03

2022-11-19T22:03

2022-11-19T22:03

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

риши сунак

дмитрий медведев

россия

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что в субботу российскими войсками были сорваны атаки украинских ротных тактических групп на Купянском направлении.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и провел переговоры с Владимиром Зеленским, пообещал оказать помощь для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставить 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров.Ход операцииВ ЛНР и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 110 военных Украины и иностранных наемников, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении сорваны атаки украинских ротных тактических групп, усиленных наемниками, из районов Першотравневого, Кисловки, Крахмального Харьковской области.Кроме того, уточнили в МО, на красно-лиманском направлении пресечена попытка войск Украины атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Червонопоповки и Площанки ЛНР.Уже более 6,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской спецоперации, заявило министерство обороны РФ.По данным ведомства, российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных.Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск и уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное ДНР, Стельмаховка ЛНР, Веселое, Новорайск Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников.Зеленский про переговорыВладимир Зеленский заявил, что он считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, отметил, что Зеленскому переговоры не нужны по шкурным причинам, они для него очень опасны, поскольку он боится до обморока украинских националистов.Он добавил, что "от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что Зеленский мечется в агонии, он не самостоятельная фигура и инцидент в Польше большой показатель этого.Сунак едет в КиевПремьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с визитом и провел переговоры с Зеленским.Он заявил, что Украине в этом году была оказана военная помощь в размере более 3 миллиардов фунтов, подтвердил готовность дальше выделять финансирование.Сунак анонсировал оказание новой помощи для восстановления разрушенных объектов украинской инфраструктуры, в частности, предоставление 120 единиц боевой техники, помощь в обучении военных медиков и инженеров.Британский премьер также заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768039.html

https://ria.ru/20221119/lnr-1832807180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

владимир зеленский, риши сунак, дмитрий медведев, россия, украина, киев, вооруженные силы рф, госдума рф