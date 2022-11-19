https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832746543.html

ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных

ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных - РИА Новости, 19.11.2022

ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск сообщили в субботу в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:20

2022-11-19T14:20

2022-11-19T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)