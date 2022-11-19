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ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных
ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных - РИА Новости, 19.11.2022
ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск сообщили в субботу в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:20
2022-11-19T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 19.11.2022 (обновлено: 14:22 19.11.2022)
 
ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских военных

Минобороны: ВС России за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 176 районах

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота российских артиллеристов в ходе спецоперации
Работа российских артиллеристов в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа российских артиллеристов в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 ноября, 16:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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