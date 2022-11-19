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ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832746026.html
ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ
Уже более 6,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:17
2022-11-19T17:25
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уже более 6,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
14:17 19.11.2022 (обновлено: 17:25 19.11.2022)
 
ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи украинских танков

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уже более 6,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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