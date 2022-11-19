https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832746026.html

ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ

ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили более 6,7 тысячи танков ВСУ

Уже более 6,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:17

2022-11-19T14:17

2022-11-19T17:25

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уже более 6,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221119/vsu-1832745349.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф