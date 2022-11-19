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Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832744272.html
Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении - РИА Новости, 19.11.2022
Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении
Российская армия сорвала атаки украинских войск на Купянском направлении, заявило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:07
2022-11-19T15:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российская армия сорвала атаки украинских войск на Купянском направлении, заявило Минобороны.В ведомстве рассказали, что ротные тактические группы ВСУ, усиленные наемниками, пытались атаковать из районов сел Першотравневое, Кисловка, Крахмальное в Харьковской области."В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера", — говорится в сводке.На Краснолиманском направлении российские подразделения пресекли попытку ВСУ провести атаку в направлении Червонопоповки и Площанки в ЛНР. Там потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, три БМП и два бронеавтомобиля.В ДНР в ходе наступательных действий российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ, 86 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 176 районах, уничтожив в том числе американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Подразделения ПВО, в свою очередь, сбили 10 беспилотников.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
14:07 19.11.2022 (обновлено: 15:24 19.11.2022)
 
Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении

Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские ударные вертолеты Ка-52 в зоне специальной военной операции на Украине
Российские ударные вертолеты Ка-52 в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости
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Российские ударные вертолеты Ка-52 в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российская армия сорвала атаки украинских войск на Купянском направлении, заявило Минобороны.
В ведомстве рассказали, что ротные тактические группы ВСУ, усиленные наемниками, пытались атаковать из районов сел Першотравневое, Кисловка, Крахмальное в Харьковской области.
"В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера", — говорится в сводке.
На Краснолиманском направлении российские подразделения пресекли попытку ВСУ провести атаку в направлении Червонопоповки и Площанки в ЛНР. Там потери украинской армии составили до 50 военнослужащих, три БМП и два бронеавтомобиля.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 11:18
Пушилин заявил о продвижении сил ДНР по всей линии фронта
В ДНР в ходе наступательных действий российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ, 86 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 176 районах, уничтожив в том числе американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Подразделения ПВО, в свою очередь, сбили 10 беспилотников.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 ноября, 16:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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