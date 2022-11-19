https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832724805.html

Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин

Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022

Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин

Москва справляется с зимним периодом одной из лучших в сравнении с другими российскими и европейскими городами, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:00

2022-11-19T12:00

2022-11-19T12:07

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва справляется с зимним периодом одной из лучших в сравнении с другими российскими и европейскими городами, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Если взять относительно других российских городов и не только российских, но европейских и других мировых городов, Москва справляется, если не лучше всех, то по крайней мере одной из лучших. А если спросить москвичей, то они скажут, что надо еще работать над этим, и я с ними полностью согласен", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832649042.html

москва

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общество, сергей собянин, москва