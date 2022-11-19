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Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
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Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин
Москва справляется с зимним периодом одной из лучших в сравнении с другими российскими и европейскими городами, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:00
2022-11-19T12:07
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва справляется с зимним периодом одной из лучших в сравнении с другими российскими и европейскими городами, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Если взять относительно других российских городов и не только российских, но европейских и других мировых городов, Москва справляется, если не лучше всех, то по крайней мере одной из лучших. А если спросить москвичей, то они скажут, что надо еще работать над этим, и я с ними полностью согласен", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
12:00 19.11.2022 (обновлено: 12:07 19.11.2022)
 
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин

Собянин: Москва справляется с зимним периодом лучше других городов России и Европы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва справляется с зимним периодом одной из лучших в сравнении с другими российскими и европейскими городами, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если взять относительно других российских городов и не только российских, но европейских и других мировых городов, Москва справляется, если не лучше всех, то по крайней мере одной из лучших. А если спросить москвичей, то они скажут, что надо еще работать над этим, и я с ними полностью согласен", - сказал Собянин.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
Об уровне безработицы, праздновании Нового года и Москвиче — полная версия интервью с Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 11:00
Сергей Собянин: Москва имеет запас прочности, чтобы пережить все испытания
 
ОбществоСергей СобянинМосква
 
 
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