https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832724805.html
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин
Москва справляется с зимним периодом одной из лучших в сравнении с другими российскими и европейскими городами, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:00
2022-11-19T12:00
2022-11-19T12:07
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва справляется с зимним периодом одной из лучших в сравнении с другими российскими и европейскими городами, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Если взять относительно других российских городов и не только российских, но европейских и других мировых городов, Москва справляется, если не лучше всех, то по крайней мере одной из лучших. А если спросить москвичей, то они скажут, что надо еще работать над этим, и я с ними полностью согласен", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832649042.html
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
12:00 19.11.2022 (обновлено: 12:07 19.11.2022)
Москва справляется с зимним периодом лучше других городов, заявил Собянин
Собянин: Москва справляется с зимним периодом лучше других городов России и Европы