https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832713301.html

Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации

Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации - РИА Новости, 19.11.2022

Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации

Задача Москвы и большинства регионов России в период проведения специальной военной операции - обеспечить нормальное функционирование экономики и жизни: если... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:40

2022-11-19T10:40

2022-11-19T10:48

общество

сергей собянин

москва

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задача Москвы и большинства регионов России в период проведения специальной военной операции - обеспечить нормальное функционирование экономики и жизни: если внутри будет разруха, ни о какой победе говорить будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что нет необходимости ограничивать привычный ритм жизни Москвы. "В этом нет никакой необходимости. Вы видите, город живет нормальной, мирной жизнью", - сказал Собянин.По его словам, задача города - обеспечить нормальное функционирование всех сфер."Задача города, как и большинства регионов страны, это обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы, инфраструктуры, транспорта – это наша задача. Тех, кто на фронте, задача воевать. Наша задача – поддерживать экономику в надлежащем виде, потому что это тоже часть поддержки тех, кто воюет. Потому что если у нас внутри будет разруха, то ни о какой победе говорить будет невозможно. Поэтому города и регионы должны полноценно жить", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832694134.html

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Собянин: "Задача города – обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы" Собянин: "Задача города – обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы" 2022-11-19T10:40 true PT0M49S

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общество, сергей собянин, москва, россия