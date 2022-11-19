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Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации - РИА Новости, 19.11.2022
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Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации
Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации - РИА Новости, 19.11.2022
Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации
Задача Москвы и большинства регионов России в период проведения специальной военной операции - обеспечить нормальное функционирование экономики и жизни: если... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:40
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общество
сергей собянин
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россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задача Москвы и большинства регионов России в период проведения специальной военной операции - обеспечить нормальное функционирование экономики и жизни: если внутри будет разруха, ни о какой победе говорить будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что нет необходимости ограничивать привычный ритм жизни Москвы. "В этом нет никакой необходимости. Вы видите, город живет нормальной, мирной жизнью", - сказал Собянин.По его словам, задача города - обеспечить нормальное функционирование всех сфер."Задача города, как и большинства регионов страны, это обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы, инфраструктуры, транспорта – это наша задача. Тех, кто на фронте, задача воевать. Наша задача – поддерживать экономику в надлежащем виде, потому что это тоже часть поддержки тех, кто воюет. Потому что если у нас внутри будет разруха, то ни о какой победе говорить будет невозможно. Поэтому города и регионы должны полноценно жить", - отметил Собянин.
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Собянин: "Задача города – обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы"
Собянин: "Задача города – обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы"
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общество, сергей собянин, москва, россия
Общество, Сергей Собянин, Москва, Россия
10:40 19.11.2022 (обновлено: 10:48 19.11.2022)
 
Собянин назвал главную задачу Москвы в период спецоперации

Собянин: задача Москвы в период спецоперации - обеспечить функционирование экономики

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Задача Москвы и большинства регионов России в период проведения специальной военной операции - обеспечить нормальное функционирование экономики и жизни: если внутри будет разруха, ни о какой победе говорить будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что нет необходимости ограничивать привычный ритм жизни Москвы. "В этом нет никакой необходимости. Вы видите, город живет нормальной, мирной жизнью", - сказал Собянин.
По его словам, задача города - обеспечить нормальное функционирование всех сфер.
"Задача города, как и большинства регионов страны, это обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы, инфраструктуры, транспорта – это наша задача. Тех, кто на фронте, задача воевать. Наша задача – поддерживать экономику в надлежащем виде, потому что это тоже часть поддержки тех, кто воюет. Потому что если у нас внутри будет разруха, то ни о какой победе говорить будет невозможно. Поэтому города и регионы должны полноценно жить", - отметил Собянин.
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