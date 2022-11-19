https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832702095.html

Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин

Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022

Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин

Профицит рабочих мест в Москве - около 2,5 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:33

2022-11-19T09:33

2022-11-19T10:40

москва

общество

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профицит рабочих мест в Москве - около 2,5 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр подчеркнул, что граждане приезжают работать в Москву из других регионов России, потому что правительство столицы "заботится об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами".

https://ria.ru/20221119/kadry-1832701501.html

москва

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин, россия