https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832702095.html
Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин
Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин
Профицит рабочих мест в Москве - около 2,5 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:33
2022-11-19T09:33
2022-11-19T10:40
москва
общество
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профицит рабочих мест в Москве - около 2,5 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр подчеркнул, что граждане приезжают работать в Москву из других регионов России, потому что правительство столицы "заботится об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, сергей собянин, россия
Москва, Общество, Сергей Собянин, Россия
09:33 19.11.2022 (обновлено: 10:40 19.11.2022)
Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин
Мэр Собянин заявил, что профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона