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Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
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Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин
Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин
Профицит рабочих мест в Москве - около 2,5 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:33
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москва
общество
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профицит рабочих мест в Москве - около 2,5 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр подчеркнул, что граждане приезжают работать в Москву из других регионов России, потому что правительство столицы "заботится об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами".
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москва, общество, сергей собянин, россия
Москва, Общество, Сергей Собянин, Россия
09:33 19.11.2022 (обновлено: 10:40 19.11.2022)
 
Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Собянин

Мэр Собянин заявил, что профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профицит рабочих мест в Москве - около 2,5 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"У нас, если брать население, трудовые ресурсы, у нас профицит вообще рабочих мест – около 2,5 миллиона человек", - сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что граждане приезжают работать в Москву из других регионов России, потому что правительство столицы "заботится об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами".
Все работают в нормальном режиме – Собянин об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации
 
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