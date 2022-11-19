https://ria.ru/20221119/sk-1832741938.html

Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину

Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину - РИА Новости, 19.11.2022

Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину

Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы признал вину на допросе, ему предъявят обвинение, сообщил столичный главк Следственного комитета России в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:48

2022-11-19T13:48

2022-11-19T16:30

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тамбовская область

ирина волк

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы признал вину на допросе, ему предъявят обвинение, сообщил столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале."В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью один статьи 105 УК России, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", — говорится в заявлении.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте в Москве обнаружили тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. В этот же день в Тамбовской области задержали подозреваемого, у него нашли орудие убийства. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью. Вместе с подозреваемым был задержан его знакомый.Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, погибшая девушка обращалась в полицию за день до убийства. Она жаловалась на преследующего ее мужчину, но примет не сообщила. Когда силовики приехали к ней на работу, в продуктовый магазин на Булатниковской улице, потерпевшая сначала отрицала, что знает преступника, и только потом призналась, что ее преследует знакомый.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20221118/podozrevaemyy-1832596645.html

москва

россия

тамбовская область

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Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД 2022-11-19T13:48 true PT0M56S

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, ирина волк