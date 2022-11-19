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Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину
Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину - РИА Новости, 19.11.2022
Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину
Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы признал вину на допросе, ему предъявят обвинение, сообщил столичный главк Следственного комитета России в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:48
2022-11-19T13:48
2022-11-19T16:30
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
ирина волк
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы признал вину на допросе, ему предъявят обвинение, сообщил столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале."В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью один статьи 105 УК России, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", — говорится в заявлении.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте в Москве обнаружили тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. В этот же день в Тамбовской области задержали подозреваемого, у него нашли орудие убийства. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью. Вместе с подозреваемым был задержан его знакомый.Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, погибшая девушка обращалась в полицию за день до убийства. Она жаловалась на преследующего ее мужчину, но примет не сообщила. Когда силовики приехали к ней на работу, в продуктовый магазин на Булатниковской улице, потерпевшая сначала отрицала, что знает преступника, и только потом призналась, что ее преследует знакомый.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД
2022-11-19T13:48
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Тамбовская область, Ирина Волк
13:48 19.11.2022 (обновлено: 16:30 19.11.2022)
Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину
СК: подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы признал вину