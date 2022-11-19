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В Сирии ЛЭП вышла из строя из-за атаки израильских ВВС - РИА Новости, 19.11.2022
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В Сирии ЛЭП вышла из строя из-за атаки израильских ВВС
В Сирии ЛЭП вышла из строя из-за атаки израильских ВВС - РИА Новости, 19.11.2022
В Сирии ЛЭП вышла из строя из-за атаки израильских ВВС
Линия электропередачи вышла из строя в сирийской провинции Латакия из-за атаки израильских ВВС, сообщило министерство энергетики Сирии. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:15
2022-11-19T15:15
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Линия электропередачи вышла из строя в сирийской провинции Латакия из-за атаки израильских ВВС, сообщило министерство энергетики Сирии.Ранее минобороны Сирии сообщило, что атака израильских ВВС на посты сирийской армии в субботу утром привела к гибели четверых сирийских военнослужащих, один ранен."Воздушная агрессия, совершенная сегодня утром Израилем, нанесла ущерб электросети в районе Джеблы в провинция Латакия. В результате из строя вышла линия электропередачи Аз-Захра, которая питает районы Эз-Зоба, Сарабион, Бейт Эль-Аллуни, Барка и часть Двейр Баабда", - говорится в заявлении министерства энергетики в Facebook*.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в конце октября, что Россия считает неприемлемым отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша на атаки Израиля по сирийской территории. Сирийские власти неоднократно направляли обращения в адрес генсека ООН в связи с атаками Израиля.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сирия, израиль, война в сирии, ввс израиля
В мире, Сирия, Израиль, Война в Сирии, ВВС Израиля
15:15 19.11.2022
 
В Сирии ЛЭП вышла из строя из-за атаки израильских ВВС

Минэнерго Сирии сообщило о выходе из строя ЛЭП в Латакии из-за атаки израильских ВВС

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Линия электропередачи вышла из строя в сирийской провинции Латакия из-за атаки израильских ВВС, сообщило министерство энергетики Сирии.
Ранее минобороны Сирии сообщило, что атака израильских ВВС на посты сирийской армии в субботу утром привела к гибели четверых сирийских военнослужащих, один ранен.
Сирийская радиолокационная станция - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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"Воздушная агрессия, совершенная сегодня утром Израилем, нанесла ущерб электросети в районе Джеблы в провинция Латакия. В результате из строя вышла линия электропередачи Аз-Захра, которая питает районы Эз-Зоба, Сарабион, Бейт Эль-Аллуни, Барка и часть Двейр Баабда", - говорится в заявлении министерства энергетики в Facebook*.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в конце октября, что Россия считает неприемлемым отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша на атаки Израиля по сирийской территории. Сирийские власти неоднократно направляли обращения в адрес генсека ООН в связи с атаками Израиля.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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