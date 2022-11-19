https://ria.ru/20221119/shkolnitsy-1832732410.html
Во Владивостоке наказали родителей школьниц из-за фото с головой кота
Во Владивостоке наказали родителей школьниц из-за фото с головой кота - РИА Новости, 19.11.2022
Во Владивостоке наказали родителей школьниц из-за фото с головой кота
Полиция привлекла к ответственности родителей школьниц во Владивостоке, опубликовавших фотографию с головой мертвого кота, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:37
2022-11-19T12:37
2022-11-19T12:37
происшествия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Полиция привлекла к ответственности родителей школьниц во Владивостоке, опубликовавших фотографию с головой мертвого кота, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Ранее в СМИ опубликовали заретушированное фото школьницы, которая в одной руке держала отрезанную голову кошки, а в другой - нож. Руки девушки были в защитных перчатках. В публикации утверждалось, что местные жители сообщили о том, что несколько восьмиклассниц якобы убивают бездомных котов во Владивостоке. Полицейские начали проверку и установили личность девочки на фото - это учащаяся восьмого класса одной из школ Владивостока."Личности подростков, причастных к инциденту, установлены. Школьницы в возрасте 14 и 15 лет опрошены в присутствии законных представителей. В отношении родителей девочек составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет дана оценка действиям участников происшествия, приняты меры юридической ответственности. Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в СУ СК по Первомайскому району Владивостока.
https://ria.ru/20221003/proverka-1821242263.html
https://ria.ru/20220408/zhivoder-1782464141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке наказали родителей школьниц из-за фото с головой кота
Полиция наказала родителей школьниц во Владивостоке, снявших фото с головой мертвого кота
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости.
Полиция привлекла к ответственности родителей школьниц во Владивостоке, опубликовавших фотографию с головой мертвого кота, сообщает
УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в СМИ опубликовали заретушированное фото школьницы, которая в одной руке держала отрезанную голову кошки, а в другой - нож. Руки девушки были в защитных перчатках. В публикации утверждалось, что местные жители сообщили о том, что несколько восьмиклассниц якобы убивают бездомных котов во Владивостоке. Полицейские начали проверку и установили личность девочки на фото - это учащаяся восьмого класса одной из школ Владивостока.
"Личности подростков, причастных к инциденту, установлены. Школьницы в возрасте 14 и 15 лет опрошены в присутствии законных представителей. В отношении родителей девочек составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет дана оценка действиям участников происшествия, приняты меры юридической ответственности. Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в СУ СК по Первомайскому району Владивостока.