https://ria.ru/20221119/shkolnitsy-1832732410.html

Во Владивостоке наказали родителей школьниц из-за фото с головой кота

Во Владивостоке наказали родителей школьниц из-за фото с головой кота - РИА Новости, 19.11.2022

Во Владивостоке наказали родителей школьниц из-за фото с головой кота

Полиция привлекла к ответственности родителей школьниц во Владивостоке, опубликовавших фотографию с головой мертвого кота, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:37

2022-11-19T12:37

2022-11-19T12:37

происшествия

владивосток

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Полиция привлекла к ответственности родителей школьниц во Владивостоке, опубликовавших фотографию с головой мертвого кота, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Ранее в СМИ опубликовали заретушированное фото школьницы, которая в одной руке держала отрезанную голову кошки, а в другой - нож. Руки девушки были в защитных перчатках. В публикации утверждалось, что местные жители сообщили о том, что несколько восьмиклассниц якобы убивают бездомных котов во Владивостоке. Полицейские начали проверку и установили личность девочки на фото - это учащаяся восьмого класса одной из школ Владивостока."Личности подростков, причастных к инциденту, установлены. Школьницы в возрасте 14 и 15 лет опрошены в присутствии законных представителей. В отношении родителей девочек составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет дана оценка действиям участников происшествия, приняты меры юридической ответственности. Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в СУ СК по Первомайскому району Владивостока.

https://ria.ru/20221003/proverka-1821242263.html

https://ria.ru/20220408/zhivoder-1782464141.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)