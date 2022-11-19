https://ria.ru/20221119/serra-leone-1832685927.html
Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы, заявил посол страны
Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы, заявил посол страны - РИА Новости, 19.11.2022
Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы, заявил посол страны
Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы и ананасы, хотела бы привлечь российские инвестиции в сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T06:36
2022-11-19T06:36
2022-11-19T10:33
экономика
сьерра-леоне
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы и ананасы, хотела бы привлечь российские инвестиции в сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво"Если говорить о нашем экспорте, например Сьерра-Леоне выращивает какао-бобы, одни из лучших! Следовательно, это один из товаров, который мог бы поставляться из Сьерра-Леоне", - сказал он."Частные (российские - ред.) компании могут вести бизнес с сьерра-леонскими партнерами, импортируя в Россию какао-бобы. Также в Сьерра-Леоне сейчас есть частные фонды, которые наращивают инвестиции в агросектор, например в выращивание ананасов. И это тоже один из сельскохозяйственных продуктов, которые Россия могла бы импортировать из Сьерра-Леоне", - добавил посол РИА Новости.Со своей стороны Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, сказал Йонгаво.Он отметил, что россияне также могут инвестировать в агросектор Сьерра-Леоне, страна приветствовала бы такие вложения."В Сьерра-Леоне - 70% пахотных земель, все, что вы посадите, будет расти. Это та сфера, которой российские сельскохозяйственные конгломераты могли бы заинтересоваться, они могут инвестировать в эту отрасль", - сказал посол."В советское время ваша страна была интенсивно вовлечена в развитие рыбной промышленности Сьерра-Леоне. Эта сфера, которая могла бы быть (тоже - ред.) интересна российскому бизнесу", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>
https://ria.ru/20221119/postavki-1832698428.html
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экономика, сьерра-леоне, россия
Экономика, Сьерра-Леоне, Россия
06:36 19.11.2022 (обновлено: 10:33 19.11.2022)
Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы, заявил посол страны
Посол Сьерра-Леоне Йонгаво заявил, что его страна может поставлять в Россию какао-бобы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сьерра-Леоне может поставлять в Россию какао-бобы и ананасы, хотела бы привлечь российские инвестиции в сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво
"Если говорить о нашем экспорте, например Сьерра-Леоне выращивает какао-бобы, одни из лучших! Следовательно, это один из товаров, который мог бы поставляться из Сьерра-Леоне", - сказал он.
"Частные (российские - ред.) компании могут вести бизнес с сьерра-леонскими партнерами, импортируя в Россию какао-бобы. Также в Сьерра-Леоне сейчас есть частные фонды, которые наращивают инвестиции в агросектор, например в выращивание ананасов. И это тоже один из сельскохозяйственных продуктов, которые Россия могла бы импортировать из Сьерра-Леоне", - добавил посол РИА Новости.
Со своей стороны Сьерра-Леоне хотела бы импортировать из России, помимо сельхозоборудования, топливо и зерно, не исключает возможность бартера, сказал Йонгаво.
Он отметил, что россияне также могут инвестировать в агросектор Сьерра-Леоне, страна приветствовала бы такие вложения.
"В Сьерра-Леоне - 70% пахотных земель, все, что вы посадите, будет расти. Это та сфера, которой российские сельскохозяйственные конгломераты могли бы заинтересоваться, они могут инвестировать в эту отрасль", - сказал посол.
"В советское время ваша страна была интенсивно вовлечена в развитие рыбной промышленности Сьерра-Леоне. Эта сфера, которая могла бы быть (тоже - ред.) интересна российскому бизнесу", - заключил дипломат.