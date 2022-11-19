https://ria.ru/20221119/senator-1832787520.html

Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира

Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира - РИА Новости, 19.11.2022

Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира

Заявления Владимира Зеленского, что Москва якобы не хочет мира на Украине, а лишь намерена добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях, надуманны и... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:23

2022-11-19T18:23

2022-11-19T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

ольга ковитиди

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского, что Москва якобы не хочет мира на Украине, а лишь намерена добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях, надуманны и являются банальным "переводом стрелок" на Россию, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Зеленский заявил, что, по его словам, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях."Зеленский сам не хочет прекращать кровопролитие на Украине, поскольку банально зарабатывает на войне вместе с "компанией" Байдена. И вопрос, поверьте, отнюдь не в России. Отработанный "перевод стрелок" и обвинение России надуманны", - заявила Ковитиди.Сенатор напомнила разразвишийся недавно громкий скандал с внезапным банкротством крупнейшей криптовалютной биржи FTX, который, по ее словам напрямую связан с Зеленским и президентом США Джо Байденом. Она подчеркнула, что, по информации бывшего офицера армии США Скотта Беннетта, через FTX отмывались деньги - США финансировали закупку вооружений Украиной, а Зеленский вкладывал эти деньги в FTX. Эта информация была подтверждена конгрессменом от Республиканской партии Мэдисоном Которном, добавила Ковитиди."Это свидетельствует о том, что для Зеленского война на Украине - лишь повод очень хорошо заработать, а люди, воюющие якобы за Украину - расходный материал его обогащения", - заявила она, отметив, что этим объясняется действительное нежелание Зеленского прекращать боевые действия.По словам Ковитиди, "Зеленскому так же, как и Байдену, нужно банально убегать и прятаться"."Никакой российской угрозой такое воровство и подлость уже не прикрыть", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832783265.html

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html

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в мире, владимир зеленский, ольга ковитиди, джо байден, украина, россия, сша