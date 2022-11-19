Рейтинг@Mail.ru
Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/senator-1832787520.html
Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира
Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира - РИА Новости, 19.11.2022
Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира
Заявления Владимира Зеленского, что Москва якобы не хочет мира на Украине, а лишь намерена добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях, надуманны и... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:23
2022-11-19T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
ольга ковитиди
джо байден
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/50/1551405073_0:292:2932:1941_1920x0_80_0_0_0097acc8a4f17c944594b937629af595.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского, что Москва якобы не хочет мира на Украине, а лишь намерена добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях, надуманны и являются банальным "переводом стрелок" на Россию, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Зеленский заявил, что, по его словам, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях."Зеленский сам не хочет прекращать кровопролитие на Украине, поскольку банально зарабатывает на войне вместе с "компанией" Байдена. И вопрос, поверьте, отнюдь не в России. Отработанный "перевод стрелок" и обвинение России надуманны", - заявила Ковитиди.Сенатор напомнила разразвишийся недавно громкий скандал с внезапным банкротством крупнейшей криптовалютной биржи FTX, который, по ее словам напрямую связан с Зеленским и президентом США Джо Байденом. Она подчеркнула, что, по информации бывшего офицера армии США Скотта Беннетта, через FTX отмывались деньги - США финансировали закупку вооружений Украиной, а Зеленский вкладывал эти деньги в FTX. Эта информация была подтверждена конгрессменом от Республиканской партии Мэдисоном Которном, добавила Ковитиди."Это свидетельствует о том, что для Зеленского война на Украине - лишь повод очень хорошо заработать, а люди, воюющие якобы за Украину - расходный материал его обогащения", - заявила она, отметив, что этим объясняется действительное нежелание Зеленского прекращать боевые действия.По словам Ковитиди, "Зеленскому так же, как и Байдену, нужно банально убегать и прятаться"."Никакой российской угрозой такое воровство и подлость уже не прикрыть", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832783265.html
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/50/1551405073_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_b9eec853cfafa1437da052e3554a33ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, ольга ковитиди, джо байден, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Ольга Ковитиди, Джо Байден, Украина, Россия, США
18:23 19.11.2022 (обновлено: 18:38 19.11.2022)
 
Сенатор прокомментировала слова Зеленского о "нежелании" России мира

Сенатор Ковитиди: Зеленский перевел стрелки, заявив о "нежелании" России мира на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСенатор от Крыма Ольга Ковитиди
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского, что Москва якобы не хочет мира на Украине, а лишь намерена добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях, надуманны и являются банальным "переводом стрелок" на Россию, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Зеленский заявил, что, по его словам, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться "краткосрочного затишья" в боевых действиях.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 17:55Специальная военная операция на Украине
В ГД прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия "не хочет мира"
"Зеленский сам не хочет прекращать кровопролитие на Украине, поскольку банально зарабатывает на войне вместе с "компанией" Байдена. И вопрос, поверьте, отнюдь не в России. Отработанный "перевод стрелок" и обвинение России надуманны", - заявила Ковитиди.
Сенатор напомнила разразвишийся недавно громкий скандал с внезапным банкротством крупнейшей криптовалютной биржи FTX, который, по ее словам напрямую связан с Зеленским и президентом США Джо Байденом. Она подчеркнула, что, по информации бывшего офицера армии США Скотта Беннетта, через FTX отмывались деньги - США финансировали закупку вооружений Украиной, а Зеленский вкладывал эти деньги в FTX. Эта информация была подтверждена конгрессменом от Республиканской партии Мэдисоном Которном, добавила Ковитиди.
"Это свидетельствует о том, что для Зеленского война на Украине - лишь повод очень хорошо заработать, а люди, воюющие якобы за Украину - расходный материал его обогащения", - заявила она, отметив, что этим объясняется действительное нежелание Зеленского прекращать боевые действия.
По словам Ковитиди, "Зеленскому так же, как и Байдену, нужно банально убегать и прятаться".
"Никакой российской угрозой такое воровство и подлость уже не прикрыть", - заключила сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 16:29
В мире устали от киевского режима и Зеленского, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийОльга КовитидиДжо БайденУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала