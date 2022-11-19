https://ria.ru/20221119/sbu-1832743751.html

СБУ заявила о задержании вывозивших в Россию уклонистов

СБУ заявила о задержании вывозивших в Россию уклонистов - РИА Новости, 19.11.2022

СБУ заявила о задержании вывозивших в Россию уклонистов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании членов группировки, вывозившей уклонистов от армии на территорию России. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:04

2022-11-19T14:04

2022-11-19T14:04

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании членов группировки, вывозившей уклонистов от армии на территорию России.В ноябре на Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации были продлены до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам выехать в Россию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Под данным ведомства, злоумышленники за деньги вывозили желающих через Запорожскую область в Крым, а далее переправляли в Ростовскую область. Альтернативный маршрут пролегал через Сумскую область Украины, граничащую с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ. Подозреваемыми по делу являются шесть человек.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832241541.html

украина

россия

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украина, россия, запорожская область, служба безопасности украины, telegram (приложение), в мире