https://ria.ru/20221119/sanktsii-1832760757.html

Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России

Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России - РИА Новости, 19.11.2022

Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России

Санкции, введенные западными странами против России, не смогли изолировать ее, написал в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:51

2022-11-19T15:51

2022-11-19T16:00

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Санкции, введенные западными странами против России, не смогли изолировать ее, написал в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико Рампини."Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией", — говорится в публикации.Как отметил автор, санкции не смогли "задушить Россию"."Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы на сокращение российского ВВП с 8,5 до 3,4 процента. Это достаточно скромный спад для страны, которую Запад пытается представить как "задушенную санкциями", — пояснил он.После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html

https://ria.ru/20221119/garmaniya-1832738947.html

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китай

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Мадина Моргоева

владимир путин, москва, европа, китай, экономика, россия