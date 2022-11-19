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Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России - РИА Новости, 19.11.2022
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Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России
Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России - РИА Новости, 19.11.2022
Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России
Санкции, введенные западными странами против России, не смогли изолировать ее, написал в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:51
2022-11-19T16:00
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европа
китай
экономика
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Санкции, введенные западными странами против России, не смогли изолировать ее, написал в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико Рампини."Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией", — говорится в публикации.Как отметил автор, санкции не смогли "задушить Россию"."Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы на сокращение российского ВВП с 8,5 до 3,4 процента. Это достаточно скромный спад для страны, которую Запад пытается представить как "задушенную санкциями", — пояснил он.После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html
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владимир путин, москва, европа, китай, экономика, россия
Владимир Путин, Москва, Европа, Китай, Экономика, Россия
15:51 19.11.2022 (обновлено: 16:00 19.11.2022)
 
Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России

Corriere della Sera: западные страны не смогли задушить Россию с помощью санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Санкции, введенные западными странами против России, не смогли изолировать ее, написал в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико Рампини.
"Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией", — говорится в публикации.
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Как отметил автор, санкции не смогли "задушить Россию".
"Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы на сокращение российского ВВП с 8,5 до 3,4 процента. Это достаточно скромный спад для страны, которую Запад пытается представить как "задушенную санкциями", — пояснил он.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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