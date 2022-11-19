15:51 19.11.2022 (обновлено: 16:00 19.11.2022)
Итальянский журналист указал на крупный просчет Запада в отношении России
Corriere della Sera: западные страны не смогли задушить Россию с помощью санкций
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Санкции, введенные западными странами против России, не смогли изолировать ее, написал в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико Рампини.
"Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией", — говорится в публикации.
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Как отметил автор, санкции не смогли "задушить Россию".
"Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы на сокращение российского ВВП с 8,5 до 3,4 процента. Это достаточно скромный спад для страны, которую Запад пытается представить как "задушенную санкциями", — пояснил он.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.