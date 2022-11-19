https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за дебошира

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за дебошира - РИА Новости, 19.11.2022

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за дебошира

Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за буйного пьяного пассажира, сообщает Восточное... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:48

2022-11-19T16:48

2022-11-19T17:18

москва

иркутск

иркутская область

толмачево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за буйного пьяного пассажира, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По его данным, инцидент произошел в субботу."Предварительно установлено, что во время следования воздушного судна из Иркутска в город Москва, находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения, житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вёл себя неадекватно. В результате этого, командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске", - говорится в сообщении.В СК сообщили, что после приземления борта дебошир был передан сотрудникам транспортной полиции.В отношении жителя Иркутской области проводится доследственная проверка.Как в свою очередь рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, на дебошира составили протокол по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна)"Решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности, предусмотренной пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте)", – подытожила официальный представитель ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/deboshir-1789008279.html

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

москва

иркутск

иркутская область

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москва, иркутск, иркутская область, толмачево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)