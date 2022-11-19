https://ria.ru/20221119/samolet-1832760949.html

В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны

В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 19.11.2022

В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны

В Смоленской области, недалеко от деревни Дугино, поисковики лицея-интерната "Феникс" обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, также... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:52

2022-11-19T15:52

2022-11-19T15:55

вячеслав володин

смоленская область

сычевский район

феникс

госдума рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Смоленской области, недалеко от деревни Дугино, поисковики лицея-интерната "Феникс" обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, также обнаружены останки пилота, сообщил журналистам директор лицея-интерната "Феникс" Андрей Панцевич.По его словам, сейчас устанавливается личность пилота."Поисковики также обнаружили останки пилота. Началась работа по установлению его личности", - добавил он.Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот "Феникс" построена при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, который возглавляет ее попечительский совет.

https://ria.ru/20220203/moskva-1770890924.html

смоленская область

сычевский район

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Евгения Нефедова

вячеслав володин, смоленская область, сычевский район, феникс, госдума рф