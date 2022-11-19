15:52 19.11.2022 (обновлено: 15:55 19.11.2022)
В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны
В Смоленской области поисковики лицея-интерната "Феникс" нашли самолет времен ВОВ
Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Смоленской области, недалеко от деревни Дугино, поисковики лицея-интерната "Феникс" обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, также обнаружены останки пилота, сообщил журналистам директор лицея-интерната "Феникс" Андрей Панцевич.
"Недалеко от деревни Дугино Сычевского района Смоленской области, на территории местного сельхозпредприятия "Мещерское" на глубине трех метров были найдены фрагменты самолета, участвовавшего в сражениях Великой Отечественной войны: двигатель, лопасти, части фюзеляжа, другие детали", - сказал он.
По его словам, сейчас устанавливается личность пилота.
"Поисковики также обнаружили останки пилота. Началась работа по установлению его личности", - добавил он.
Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот "Феникс" построена при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, который возглавляет ее попечительский совет.
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