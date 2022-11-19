Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/samolet-1832760949.html
В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны
В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 19.11.2022
В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны
В Смоленской области, недалеко от деревни Дугино, поисковики лицея-интерната "Феникс" обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, также... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:52
2022-11-19T15:55
вячеслав володин
смоленская область
сычевский район
феникс
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_1ed5fa03b8a14fec20a3c14aeaefbf9e.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Смоленской области, недалеко от деревни Дугино, поисковики лицея-интерната "Феникс" обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, также обнаружены останки пилота, сообщил журналистам директор лицея-интерната "Феникс" Андрей Панцевич.По его словам, сейчас устанавливается личность пилота."Поисковики также обнаружили останки пилота. Началась работа по установлению его личности", - добавил он.Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот "Феникс" построена при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, который возглавляет ее попечительский совет.
https://ria.ru/20220203/moskva-1770890924.html
смоленская область
сычевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_6e3d59cd98339aee79bdd50f924d4a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, смоленская область, сычевский район, феникс, госдума рф
Вячеслав Володин, Смоленская область, Сычевский район, Феникс, Госдума РФ
15:52 19.11.2022 (обновлено: 15:55 19.11.2022)
 
В Смоленской области нашли самолет времен Великой Отечественной войны

В Смоленской области поисковики лицея-интерната "Феникс" нашли самолет времен ВОВ

CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / СмоленскСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
Смоленск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Смоленской области, недалеко от деревни Дугино, поисковики лицея-интерната "Феникс" обнаружили фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны, также обнаружены останки пилота, сообщил журналистам директор лицея-интерната "Феникс" Андрей Панцевич.
"Недалеко от деревни Дугино Сычевского района Смоленской области, на территории местного сельхозпредприятия "Мещерское" на глубине трех метров были найдены фрагменты самолета, участвовавшего в сражениях Великой Отечественной войны: двигатель, лопасти, части фюзеляжа, другие детали", - сказал он.
По его словам, сейчас устанавливается личность пилота.
"Поисковики также обнаружили останки пилота. Началась работа по установлению его личности", - добавил он.
Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот "Феникс" построена при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, который возглавляет ее попечительский совет.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 15:57
На стройке в Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ
 
Вячеслав ВолодинСмоленская областьСычевский районФениксГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала