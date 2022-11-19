https://ria.ru/20221119/sammit-1832719900.html
Белоусов: выпадов против России со стороны США на саммите АТЭС не звучало
Белоусов: выпадов против России со стороны США на саммите АТЭС не звучало - РИА Новости, 19.11.2022
Белоусов: выпадов против России со стороны США на саммите АТЭС не звучало
В выступлении вице-президента США Камалы Харрис на саммите АТЭС никаких выпадов против России не прозвучало, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:21
2022-11-19T11:21
2022-11-19T11:21
в мире
андрей белоусов
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БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. В выступлении вице-президента США Камалы Харрис на саммите АТЭС никаких выпадов против России не прозвучало, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава делегации РФ Андрей Белоусов.Саммит АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября."Я обратил внимание на то, что сегодня в в выступлении вице-президента Соединённых Штатов, посвященном этому переходу, никаких выпадов против России вообще не прозвучало. Была озвучена повестка Соединенных Штатов, основные приоритеты", - сказал Белоусов.Среди приоритетов США: это инклюзивный рост, декарбонизация, борьба с проявлениями климатического кризиса, вопросы гендерного равенства, поддержки малого бизнеса - по сути, развитие тех приоритетов, которые были заложены в нынешнем саммите."Это можно только приветствовать, но я думаю, что эта повестка объективно будет скорректирована с развитием кризисных явлений, о которых я только что сказал. И то, что американцы сегодня никак не заявили в своем вступительном слове о тех вопросах, которые они так настойчиво ставили последнее время в связи с Украиной, - я думаю, что это хороший признак", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей белоусов, камала харрис, россия, бангкок, сша, саммит атэс
В мире, Андрей Белоусов, Камала Харрис, Россия, Бангкок, США, Саммит АТЭС
Белоусов: выпадов против России со стороны США на саммите АТЭС не звучало
Вице-премьер Белоусов: выпадов против России со стороны Харрис на саммите АТЭС не звучало
БАНГКОК, 19 ноя - РИА Новости. В выступлении вице-президента США Камалы Харрис на саммите АТЭС никаких выпадов против России не прозвучало, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава делегации РФ Андрей Белоусов.
Саммит АТЭС проходит в Бангкоке
18-19 ноября.
"Я обратил внимание на то, что сегодня в в выступлении вице-президента Соединённых Штатов, посвященном этому переходу, никаких выпадов против России вообще не прозвучало. Была озвучена повестка Соединенных Штатов, основные приоритеты", - сказал Белоусов.
Среди приоритетов США: это инклюзивный рост, декарбонизация, борьба с проявлениями климатического кризиса, вопросы гендерного равенства, поддержки малого бизнеса - по сути, развитие тех приоритетов, которые были заложены в нынешнем саммите.
"Это можно только приветствовать, но я думаю, что эта повестка объективно будет скорректирована с развитием кризисных явлений, о которых я только что сказал. И то, что американцы сегодня никак не заявили в своем вступительном слове о тех вопросах, которые они так настойчиво ставили последнее время в связи с Украиной
, - я думаю, что это хороший признак", - заключил он.