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После взрыва в доме на Сахалине судьба одного человека остается неизвестной
После взрыва в доме на Сахалине судьба одного человека остается неизвестной - РИА Новости, 19.11.2022
После взрыва в доме на Сахалине судьба одного человека остается неизвестной
Один человек остается пропавшим без вести после обрушения в доме на Сахалине, сообщил в Telegram-канале глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:39
2022-11-19T15:39
2022-11-19T15:53
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Один человек остается пропавшим без вести после обрушения в доме на Сахалине, сообщил в Telegram-канале глава Тымовского городского округа Эдуард Звада."Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается. Работы продолжаются", — рассказал он.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Полностью обрушился первый подъезд. Погибли девять человек, в том числе четверо детей, еще девять пострадали. Предварительной причиной взрыва власти называют неправильное хранение и эксплуатацию газовых баллонов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат.Воскресенье, 20 ноября, на Сахалине объявили днем траура.
сахалин
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-19T15:39
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, видео
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине
15:39 19.11.2022 (обновлено: 15:53 19.11.2022)
После взрыва в доме на Сахалине судьба одного человека остается неизвестной
Судьба одного человека после обрушения дома в Тымовском остается неизвестной