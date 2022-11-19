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После взрыва в доме на Сахалине судьба одного человека остается неизвестной

После взрыва в доме на Сахалине судьба одного человека остается неизвестной - РИА Новости, 19.11.2022

После взрыва в доме на Сахалине судьба одного человека остается неизвестной

Один человек остается пропавшим без вести после обрушения в доме на Сахалине, сообщил в Telegram-канале глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:39

2022-11-19T15:39

2022-11-19T15:53

происшествия

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Один человек остается пропавшим без вести после обрушения в доме на Сахалине, сообщил в Telegram-канале глава Тымовского городского округа Эдуард Звада."Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается. Работы продолжаются", — рассказал он.Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Полностью обрушился первый подъезд. Погибли девять человек, в том числе четверо детей, еще девять пострадали. Предварительной причиной взрыва власти называют неправильное хранение и эксплуатацию газовых баллонов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат.Воскресенье, 20 ноября, на Сахалине объявили днем траура.

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине 2022-11-19T15:39 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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