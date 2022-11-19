https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832755211.html

В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память о жертвах ЧП

В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память о жертвах ЧП - РИА Новости, 19.11.2022

В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память о жертвах ЧП

Жители Южно-Сахалинска несут цветы и свечи на площадь Славы в память о погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское, фото и видео... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:17

2022-11-19T15:17

2022-11-19T15:27

происшествия

валерий лимаренко

южно-сахалинск

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832735141_11:0:3652:2048_1920x0_80_0_0_e69e77ccb5d7d7c62efa54973c1c3eec.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жители Южно-Сахалинска несут цветы и свечи на площадь Славы в память о погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское, фото и видео публикуют в соцсетях.Как видно в опубликованных видео, на площади Славы возник стихийный мемориал. Люди несут туда мягкие игрушки и цветы, зажигают свечи.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832749860.html

южно-сахалинск

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, валерий лимаренко, южно-сахалинск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, россия