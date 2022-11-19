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В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память о жертвах ЧП
В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память о жертвах ЧП - РИА Новости, 19.11.2022
В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память о жертвах ЧП
Жители Южно-Сахалинска несут цветы и свечи на площадь Славы в память о погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское, фото и видео... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:17
2022-11-19T15:17
2022-11-19T15:27
происшествия
валерий лимаренко
южно-сахалинск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жители Южно-Сахалинска несут цветы и свечи на площадь Славы в память о погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское, фото и видео публикуют в соцсетях.Как видно в опубликованных видео, на площади Славы возник стихийный мемориал. Люди несут туда мягкие игрушки и цветы, зажигают свечи.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832749860.html
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происшествия, валерий лимаренко, южно-сахалинск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, россия
Происшествия, Валерий Лимаренко, Южно-Сахалинск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине, Россия
15:17 19.11.2022 (обновлено: 15:27 19.11.2022)
В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память о жертвах ЧП
В Южно-Сахалинске жители несут цветы на площадь Славы в память погибших при взрыве дома